Silberpreis
Bärenattacke Silber fällt auf 75,79 USD
Heftiger Rückgang: Silberpreis -1,54 % auf 75,79 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,03 %
|1 Monat
|+1,32 %
|3 Monate
|-13,16 %
|1 Jahr
|+129,62 %
Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 22,95660USD. Heute, bei 75,79USD, wäre daraus ein Vermögen von 33.013,2USD geworden – ein Plus von +230,13 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Das Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt bis bullisch. Viele sehen eine explosive Bewegung durch Delivery-/Rollphase, geopolitische Spannungen (Iran/Ukraine), Inflation und Open Interest, mit Zielen um 150 USD bis Jahresende. Gleichzeitig existiert Risiko eines Totalverlusts. In den letzten 14 Tagen war Silber volatil, mit Auf-/Abwärtsimpulsen, insgesamt wachsendes Interesse.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|351,75EUR
|-0,65 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|124,22EUR
|-0,36 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|253,22EUR
|-0,57 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|390,92EUR
|-1,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|101,40EUR
|-0,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|606,60EUR
|-1,70 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|369,14EUR
|-0,66 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|74,41EUR
|-1,08 %
|Long
|1
|0,00
|125,00EUR
|+0,41 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,651EUR
|-0,29 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.