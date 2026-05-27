Bärenattacke Silber fällt auf 75,79 USD

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,03 % 1 Monat +1,32 % 3 Monate -13,16 % 1 Jahr +129,62 %

Silber bricht kräftig ein:auf 75,79. Händler sprechen von einem klaren Abwärtssignal nach den jüngsten Kursgewinnen.

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 22,95660USD. Heute, bei 75,79USD, wäre daraus ein Vermögen von 33.013,2USD geworden – ein Plus von +230,13 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt bis bullisch. Viele sehen eine explosive Bewegung durch Delivery-/Rollphase, geopolitische Spannungen (Iran/Ukraine), Inflation und Open Interest, mit Zielen um 150 USD bis Jahresende. Gleichzeitig existiert Risiko eines Totalverlusts. In den letzten 14 Tagen war Silber volatil, mit Auf-/Abwärtsimpulsen, insgesamt wachsendes Interesse.