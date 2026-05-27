Zscaler Aktie mit Kursrutsch - -21,26 % - 27.05.2026

Mit einer Performance von -21,26 % musste die Zscaler Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Zscaler Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,71 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -21,26 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Zscaler ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Sicherheitslösungen, spezialisiert auf Zero-Trust-Architekturen. Hauptprodukte sind ZIA und ZPA. Konkurrenz besteht durch Palo Alto Networks, Cisco und Fortinet. Zscalers Alleinstellungsmerkmal ist die umfassende Cloud-native Plattform zur Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Zscaler Verluste von -4,45 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zscaler Aktie damit um -17,46 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,42 %. Im Jahr 2026 gab es für Zscaler bisher ein Minus von -35,55 %.

Zscaler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,46 % 1 Monat +7,42 % 3 Monate -4,45 % 1 Jahr -44,56 %

Informationen zur Zscaler Aktie

Stand: 27.05.2026, 08:03 Uhr

Es gibt 161 Mio. Zscaler Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,96 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,02 %. Fortinet notiert im Minus, mit -1,30 %. Palo Alto Networks notiert im Minus, mit -1,86 %. CrowdStrike Holdings Registered (A) verliert -2,81 % Cloudflare Registered (A) notiert im Minus, mit -1,58 %.

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Ob die Zscaler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zscaler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.