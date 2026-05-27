Lenovo Group Aktie klettert deutlich - 27.05.2026

Die Lenovo Group Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,25 % auf 2,1050€ zulegen. Das sind +0,1050 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +16,55 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lenovo Group Aktie. Nach einem Plus von +16,55 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 2,1050€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Lenovo Group ist ein globaler IT- und PC-Hersteller mit Fokus auf PCs, Notebooks, Workstations, Server, Storage, Smartphones und IT-Services. Stark im B2B- und Education-Segment, weltweit Top-3 im PC-Markt. Hauptkonkurrenten: HP, Dell, Apple, Acer, Asus. Stärken: breite Produktpalette, starke Präsenz in Schwellenländern, vertikal integrierte Fertigung, aggressive Preis-/Leistungspositionierung.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Lenovo Group einen Gewinn von +102,48 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +50,14 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +61,09 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Lenovo Group auf +102,39 %.

Lenovo Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +50,14 % 1 Monat +61,09 % 3 Monate +102,48 % 1 Jahr +104,44 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lenovo Group Aktie

Stand: 27.05.2026, 08:04 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die deutlich gestiegene Lenovo-Aktie, Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aussichten. Diskutiert wird ein möglicher Neubewertungsprozess, Zielmarken um 2–3 €, Gewinnmitnahmen und ob der KI-/Server-Bereich das Wachstum treibt. Befürworter nennen ein KGV um neun und Dividende ~3%, während Risiken wie Speicherchips-Knappheit und Volatilität bestehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Lenovo Group eingestellt.

Informationen zur Lenovo Group Aktie

Es gibt 12 Mrd. Lenovo Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,17 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Apple, Samsung Electronics und Co.

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -0,59 %. HP notiert im Plus, mit +0,86 %.

Lenovo Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lenovo Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lenovo Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.