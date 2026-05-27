UBS stuft Delivery Hero auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 32 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jo Barnet-Lamb sieht beim Essenslieferanten angesichts des Übernahmeinteresses der US-Unternehmen Uber und DoorDash nun einen klareren Weg, um den wahren Wert herauszukristallisieren. Er strich daher den bisherigen Konglomeratsabschlag auf die Summe-aller-Teile-Bewertung (SOTP) komplett, wie er in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 06:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 06:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 38,52EUR auf Tradegate (27. Mai 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 32
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 32
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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