UBS stuft Delivery Hero auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 32 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jo Barnet-Lamb sieht beim Essenslieferanten angesichts des Übernahmeinteresses der US-Unternehmen Uber und DoorDash nun einen klareren Weg, um den wahren Wert herauszukristallisieren. Er strich daher den bisherigen Konglomeratsabschlag auf die Summe-aller-Teile-Bewertung (SOTP) komplett, wie er in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 06:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 06:39 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 38,52EUR auf Tradegate (27. Mai 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 45,00 € , was eine Steigerung von +16,49% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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