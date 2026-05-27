UBS stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Der Onlinebroker sei in der Gunst der Anleger zuletzt besonders deutlich gestiegen, schrieb Amit Jagadeesh am Dienstagabend nach der Auswertung von Daten zur Positionierung im Sektor. Dies zeuge von einer klaren Neubewertung der Story durch die Anleger. Der Kurs selbst sei allerdings noch nicht durchgestartet./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 18:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 32,38EUR auf Tradegate (27. Mai 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Amit Jagadeesh

Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

