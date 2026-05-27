UBS stuft Stellantis auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Stellantis von 9,70 auf 9,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ziele des Autokonzerns vom Kapitalmarkttag seien noch nicht einmal im Entferntesten eingepreist, schrieb Patrick Hummel am Dienstagnachmittag. Die meisten Anleger, mit denen er seither gesprochen habe, agierten nach dem Motto "Wir glauben nur, was wir sehen". Das größte Risiko der Ziele bis 2028 sei, dass sie vom Rückgewinn von Marktanteilen in den USA abhingen, ohne dabei die Preise zu untergraben./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 16:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 6,784EUR auf Tradegate (27. Mai 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.