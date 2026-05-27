🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsXiaomi AktievorwärtsNachrichten zu Xiaomi

    Besonders beachtet!

    225 Aufrufe 225 0 Kommentare 0 Kommentare

    Xiaomi Aktie heute im Minus - 27.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Xiaomi Aktie bisher Verluste von -2,60 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Xiaomi Aktie.

    Besonders beachtet! - Xiaomi Aktie heute im Minus - 27.05.2026
    Foto: Chen Jialiang - picture alliance/dpa/HPIC

    Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

    Wie hat sich die Xiaomi-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Xiaomi Aktie ist bisher um -2,60 % auf 3,1890 gefallen. Das sind -0,0850  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Xiaomi Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,41 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,60 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Xiaomi Verluste von -15,49 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -4,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,18 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -26,93 % verloren.

    Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,17 %
    1 Monat -6,18 %
    3 Monate -15,49 %
    1 Jahr -43,94 %
    Stand: 27.05.2026, 08:05 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion zur Xiaomi-Aktie aktuell um Kursentwicklung, Short-Interesse, fundamentale Belastungen und Rückkauf. Der Kurs pendelt bei ca. 29–30 HKD und wird durch eine Unterstützungszone gestützt; ein 20-Milliarden-Rückkauf soll eine Bodenbildung unterstützen. Short-Positionen liegen Berichten zufolge bei rund 9% des Free Float; regulatorische Schritte könnten die Liquidität weiter verteuern. Gewinnrückgang und Chip-Kosten belasten die Bewertung; Europa-Expansion bleibt riskant.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Xiaomi eingestellt.

    Zur Xiaomi Diskussion

    Informationen zur Xiaomi Aktie

    Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,18 Mrd. € wert.

    Xiaomi-Schock: KI-Boom frisst Smartphone-Gewinne ? jetzt muss das E-Auto die Kohlen aus dem Feuer holen


    Xiaomi bekommt die Schattenseite des KI-Booms zu spüren: Teure Speicherchips drücken die Marge im Smartphone-Geschäft, der Gewinn bricht ein und der Umsatz enttäuscht zudem. Gleichzeitig verschlingt die Expansion in Elektroautos und Künstliche …

    Almonty Industries, Ideal Power & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Die größten Aufsteiger der Woche vom 20.05.-27.05.2026 in der wO Community


    Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Apple, Alphabet und Co.

    Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,37 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -0,59 %.

    Xiaomi Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Xiaomi

    -3,08 %
    -4,17 %
    -6,18 %
    -15,49 %
    -43,94 %
    +154,68 %
    +4,56 %
    +66,13 %
    ISIN:KYG9830T1067WKN:A2JNY1
    Xiaomi direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Xiaomi Aktie heute im Minus - 27.05.2026 Am heutigen Handelstag muss die Xiaomi Aktie bisher Verluste von -2,60 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Xiaomi Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     