Xiaomi Aktie heute im Minus - 27.05.2026

Die Xiaomi Aktie ist bisher um -2,60 % auf 3,1890€ gefallen. Das sind -0,0850 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Xiaomi Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,41 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,60 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Xiaomi Verluste von -15,49 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -4,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,18 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -26,93 % verloren.

Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,17 % 1 Monat -6,18 % 3 Monate -15,49 % 1 Jahr -43,94 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Stand: 27.05.2026, 08:05 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion zur Xiaomi-Aktie aktuell um Kursentwicklung, Short-Interesse, fundamentale Belastungen und Rückkauf. Der Kurs pendelt bei ca. 29–30 HKD und wird durch eine Unterstützungszone gestützt; ein 20-Milliarden-Rückkauf soll eine Bodenbildung unterstützen. Short-Positionen liegen Berichten zufolge bei rund 9% des Free Float; regulatorische Schritte könnten die Liquidität weiter verteuern. Gewinnrückgang und Chip-Kosten belasten die Bewertung; Europa-Expansion bleibt riskant.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,18 Mrd. € wert.

Xiaomi bekommt die Schattenseite des KI-Booms zu spüren: Teure Speicherchips drücken die Marge im Smartphone-Geschäft, der Gewinn bricht ein und der Umsatz enttäuscht zudem. Gleichzeitig verschlingt die Expansion in Elektroautos und Künstliche …

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Apple, Alphabet und Co.

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,37 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -0,59 %.

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Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.