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    Besonders beachtet!

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    Intuitive Machines Registered (A) Aktie bestätigt den positiven Trend - 27.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Intuitive Machines Registered (A) Aktie bisher um +14,78 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Intuitive Machines Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Intuitive Machines Registered (A) Aktie bestätigt den positiven Trend - 27.05.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Intuitive Machines entwickelt Technologien für die Raumfahrt, spezialisiert auf Mondlandesysteme und Datenverarbeitung. Als aufstrebender Akteur im kommerziellen Raumfahrtsektor konkurriert es mit SpaceX und Blue Origin. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Zusammenarbeit mit der NASA.

    Intuitive Machines Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.05.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Intuitive Machines Registered (A). Sie steigt um +14,78 % auf 34,40. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Intuitive Machines Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -12,89 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 34,40, mit einem Plus von +14,78 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Intuitive Machines Registered (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +143,59 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +28,09 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +63,49 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Intuitive Machines Registered (A) eine positive Entwicklung von +161,12 % erlebt.

    Intuitive Machines Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +28,09 %
    1 Monat +63,49 %
    3 Monate +143,59 %
    1 Jahr +362,00 %
    Stand: 27.05.2026, 08:05 Uhr

    Informationen zur Intuitive Machines Registered (A) Aktie

    Es gibt 160 Mio. Intuitive Machines Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,79 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, Ideal Power & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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    Ob die Intuitive Machines Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intuitive Machines Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intuitive Machines Registered (A)

    +16,47 %
    +28,09 %
    +63,49 %
    +143,59 %
    +348,18 %
    ISIN:US46125A1007WKN:A3D5BY
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