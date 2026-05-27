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    US-Gesundheitsminister greift Schlangen mit bloßen Händen

    Für Sie zusammengefasst
    • RFK Jr. hebt zwei Schlangen mit bloßen Händen
    • Aufnahmen auf dem Anwesen von Mehmet Oz in Florida
    • Kennedy nennt die Schlangen harmlos Schwarznattern
    US-Gesundheitsminister greift Schlangen mit bloßen Händen
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Ein Video des US-Gesundheitsministers Robert F. Kennedy Jr. sorgt in den sozialen Medien für Aufsehen. In dem am Dienstag (Ortszeit) auf der Plattform X veröffentlichten Clip ist zu sehen, wie Kennedy zwei Schlangen mit bloßen Händen aufhebt und festhält. Laut Kennedy handelt es sich um ungefährliche Schwarznattern.

    Die Aufnahmen entstanden demnach auf dem Anwesen des Mediziners Mehmet Oz im US-Bundesstaat Florida. Während Kennedy die Tiere hochhält, ist im Hintergrund die besorgte Stimme seiner Ehefrau Cheryl Hines zu hören. Eine der Schlangen soll den Minister dabei gebissen haben.

    Der Neffe des einstigen US-Präsidenten John F. Kennedy ist für ungewöhnliche Auftritte mit Wildtieren bekannt. In der Vergangenheit hatte Kennedy wiederholt mit Berichten über teils skurrile Tierbegegnungen Schlagzeilen gemacht./nak/DP/zb





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