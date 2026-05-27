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    Aktien Frankfurt Ausblick

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    Gewinne nach Rücksetzer - Iran-Hoffnung hält an

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax erwartet leichte Erholung bei Rekordnähe
    • Anleger setzen auf Verhandlungslösung im Iran
    • US Indizes markieren Rekorde und gelten überkauft
    Aktien Frankfurt Ausblick - Gewinne nach Rücksetzer - Iran-Hoffnung hält an
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte nach seinem Rücksetzer vom Vortag am Mittwoch wieder etwas zulegen. Nach wie vor glauben die Anleger an eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg. Zuletzt habe sich allerdings einmal mehr gezeigt, dass "die Friedensglocke verfrüht geläutet wurde", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

    Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,4 Prozent auf 25.284 Punkte. Damit bleibt das Rekordhoch vom Januar bei 25.507 Punkten in Sichtweite. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Mittwochmorgen ähnlich fest erwartet.

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    In New York hatten die Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 am Dienstag dank der Friedenshoffnungen sowie des Dauerbrenners Künstliche Intelligenz (KI) neue Bestmarken aufgestellt, der Dow Jones Industrial bereits am vergangenen Freitag. Die asiatischen Handelsplätze zeigten zuletzt einmal mehr ein durchwachsenes Bild. Die Ölpreise gaben nach ihrem Anstieg vom Dienstag wieder etwas nach.

    Die Anleger suchten nach Orientierung, so Altmann weiter. Dass der Dienstag der Handelstag mit den zweitniedrigsten Umsätzen in diesem Jahr seit dem vorangegangenen Pfingstmontag gewesen sei, belege die hohe Verunsicherung am Markt. Nur auf Rückenwind aus New York sollten die Anleger dem Experten zufolge ebenfalls nicht setzen. Denn die dortigen Indizes seien nach den erneuten Rekorden "massiv überkauft", sodass "eine Korrektur technisch gesund wäre und niemanden überraschen sollte".

    Am deutschen Aktienmarkt gerieten die Titel von Wacker Chemie und insbesondere Siltronic schon vorbörslich unter Druck. Der Spezialchemiekonzern nutzt den guten Lauf bei den Aktien seiner Beteiligung, um im Rahmen eines beschleunigten Auktionsverfahrens Anteile an dem Waferhersteller zu verkaufen. Händlern zufolge beträgt deren Umfang 7 Prozent des Grundkapitals; der Platzierungspreis soll bei 89,35 Euro liegen.

    Der Gewerbeimmobilienspezialist Aroundtown verzeichnete im ersten Quartal wegen höherer Finanzierungskosten und Betriebsausgaben für seine Immobilien einen Gewinnrückgang. Dennoch bestätigte das Unternehmen die Jahresprognose. Das Gewinnziel hatte Aroundtown im April nach dem Ausbau seines Anteils an der Tochter Grand City Properties aufgestockt.

    Die Verve Group konnte trotz erheblicher Belastungen durch Währungseffekte zu Jahresbeginn den Umsatz aus eigener Kraft steigern. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) des Spezialisten für digitale Werbung und Spieleentwicklung ging indes wegen höherer Kosten zurück./gl/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

    Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 25.262 auf Ariva Indikation (27. Mai 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verve Group Registered (A) Aktie um +9,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Verve Group Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 304,58 Mio..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR.




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