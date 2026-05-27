DAX mit Respekt vor dem Allzeithoch – KI- und Halbleiter-Rally ungebremst

Dabei blenden die Anleger die Risiken weiterhin aus. Der Krieg im Iran bleibt ungelöst und die Energiepreise hoch. Gestern gab es wieder vereinzelte militärische Auseinandersetzungen zwischen den Kriegsparteien, was zeigt, wie verfahren und komplex die Situation im Nahen Osten ist.

Die Anleger haben derzeit kaum eine Chance, sich der extremen Aufwärtsdynamik am Aktienmarkt durch die KI- und Halbleiteraktien zu entziehen. Die hohen Mittelzuflüsse in diese Sektoren sorgen für immer neue Kursrekorde. Auch in Asien haben der japanische Nikkei und der koreanische Kospi neue Allzeithochs erreicht. Die Euphorie der Investoren ist komplett entfesselt und nun springen auch noch die letzten Enthusiasten auf den fahrenden Zug auf.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der DAX hängt sein Fähnchen nach dem Wind und richtet sich entsprechend den Vorgaben von der Wall Street und der aktuellen geopolitischen Nachrichtenlage aus. Es ist zu befürchten, dass sich der Konflikt im Nahen Osten noch lange hinziehen kann. Die Hoffnungen auf ein baldiges Kriegsende halten bereits seit mehreren Wochen an und wurden immer wieder enttäuscht. Die Geduld der Anleger, was dieses Thema angeht, könnte sich bald dem Ende nähern.

Der heutige Tageskalender ist stark ausgedünnt, lediglich die ADP-Daten zum US-Arbeitsmarkt dürften das Interesse der Anleger auf sich ziehen. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 25 000 und 25 400 Punkten bewegen.

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CFDs und OTC Optionen sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs und OTC Optionen bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und OTC Optionen funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

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