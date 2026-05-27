GOLDMAN SACHS stuft NATIONAL GRID auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für National Grid von 1386 auf 1377 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen am Dienstag an die Geschäftsjahresbilanz des Stromnetzbetreibers an./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 13:45 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 15,07EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Ajay Patel

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13,77

Kursziel alt: 13,86

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

