Bitcoin führt Krypto-Verluste an – Großinvestor zieht Milliarden aus ETF

Die größte Kryptowährung der Welt verliert am Mittwochvormittag rund 1,5 Prozent und fällt auf 75.480 US-Dollar. Ethereum notiert ebenfalls schwächer und gibt mehr als ein Prozent auf 2.070 US-Dollar nach. XRP verliert 1,1 Prozent auf 1,32 US-Dollar. Noch heftiger trifft es ZCash, der um acht Prozent auf 570 US-Dollar nachgibt.

Der Kryptomarkt notiert am Mittwochvormittag deutlich schwächer. Anleger ziehen sich aus Risikoanlagen zurück, nachdem geopolitische Spannungen rund um den Konflikt zwischen den USA und Iran sich verschärfen und gleichzeitig ein milliardenschwerer institutioneller Verkauf bei BlackRocks Bitcoin-ETF den Markt belastet.

Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptosektors sinkt um 1,6 Prozent auf 2,52 Billionen US-Dollar.

Milliarden-Verkauf bei BlackRock schockt den Markt

Im Fokus der Marktteilnehmer steht vor allem eine auffällige Block-Transaktion beim Bitcoin-ETF IBIT von BlackRock. Laut Alex Thorn, Research-Chef bei Galaxy Digital, wurde am Dienstag ein massiver Blockverkauf im Wert von 1,289 Milliarden US-Dollar abgewickelt.

Unklar bleibt bislang, wer hinter der Transaktion steckt und ob es sich um einen tatsächlichen Verkauf oder lediglich um eine strukturierte Übertragung zwischen institutionellen Gegenparteien handelte.

Iran-Krise belastet Risikomärkte weltweit

Zusätzlichen Druck erzeugt die angespannte geopolitische Lage im Nahen Osten. Analysten der Investmentbank Piper Sandler gehen nicht davon aus, dass sich die Lage rund um die Straße von Hormus kurzfristig entspannen wird.

In einer aktuellen Analyse erklärten die Bank, dass die wichtige Handelsroute "für Monate weitgehend geschlossen bleiben dürfte".

Die Situation hatte sich zuletzt weiter zugespitzt, nachdem das US-Militär nach eigenen Angaben "Selbstverteidigungsangriffe" im Süden Irans durchgeführt hatte.

Zwar hatte US-Präsident Donald Trump am Wochenende erklärt, ein Abkommen mit Iran sei "weitgehend ausgehandelt", doch aus Teheran kamen deutlich schärfere Signale. Das iranische Außenministerium warnte, die Schifffahrt durch die strategisch wichtige Meerenge werde "Kosten verursachen".

Piper Sandler zeigte sich entsprechend skeptisch. Die Analysten rechnen nicht damit, dass sich der kommerzielle Schiffsverkehr kurzfristig auch nur auf die Hälfte des Vorkrisenniveaus erholen wird.

Anleger blicken auf US-PCE-Daten und Chartmarken

An den Kryptomärkten richtet sich der Blick nun zunehmend auf entscheidende technische Unterstützungszonen. Bei Bitcoin gilt insbesondere die Marke von 75.000 US-Dollar als zentraler Bereich. Ein nachhaltiger Bruch könnte weitere Verkäufe auslösen und die Stimmung zusätzlich verschlechtern.

Auch bei Ethereum beobachten Händler die psychologisch wichtige Schwelle von 2.000 US-Dollar genau. XRP kämpft derweil darum, die Unterstützung bei 1,30 US-Dollar zu verteidigen.

Marktstrategen warnen, dass die Nervosität vor den anstehenden US-PCE-Inflationsdaten weiter zunehmen dürfte. Die Daten gelten als bevorzugter Inflationsindikator der US-Notenbank Fed und könnten entscheidend dafür sein, wie sich Zinserwartungen und Risikomärkte in den kommenden Wochen entwickeln.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



