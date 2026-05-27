🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e.V. / Mehr Immobiliendarlehen ...

    Für Sie zusammengefasst
    • vdp vergab im Q1 2026 Immobiliendarlehen 39,8 Mrd
    • Ein- und Zweifamilienhäuser 11,9 Mrd 47,2 %
    • Gewerbeimmobilien 14,6 Mrd Wachstum 12,3 % Q1
    OTS - Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e.V. / Mehr Immobiliendarlehen ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Mehr Immobiliendarlehen zum Jahresauftakt 2026
    Berlin (ots) -

    - Finanzierungsvolumen der vdp-Mitglieder erhöht sich auf 39,8 Mrd. Euro - vdp nimmt Stellung zur Sorge der BaFin über LTV-Kennziffern bei WIFSta

    Die im Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) zusammengeschlossenen Institute reichten von Januar bis März dieses Jahres Immobiliendarlehen im Volumen von 39,8 Mrd. Euro aus. Gegenüber dem Vorjahresquartal 2025 belief sich der Anstieg auf 5,9 % (Q1 2025: 37,6 Mrd. Euro). Auch im Vergleich mit dem direkten Vorquartal stand ein Plus in Höhe von 4,2 % zu Buche (Q4 2025: 38,2 Mrd. Euro).

    Den größeren Anteil des Immobilienfinanzierungsvolumens machten im Berichtsquartal erneut die Wohnimmobiliendarlehen aus: Ihr Neugeschäft summierte sich auf 25,2 Mrd. Euro, ein Zuwachs um 2,4 % im Vergleich zum Vorjahreswert (Q1 2025: 24,6 Mrd. Euro). Etwas dynamischer - mit einer Wachstumsrate von 12,3 %, jedoch ausgehend von einem im langfristigen Vergleich niedrigen Niveau - entwickelte sich das Volumen an neuen Darlehen für Gewerbeimmobilien. Es erreichte einen Wert von 14,6 Mrd. Euro (Q1 2025: 13,0 Mrd. Euro).

    "Von der Bundesbank ermittelte Loan-to-Value-Kennziffern bei der WIFSta überzeichnen das tatsächliche Risiko." Jens Tolckmitt

    "Zu Beginn des Jahres 2026 befand sich der Immobilienfinanzierungsmarkt weiter im leichten Aufschwung. Allerdings werden sich mögliche Auswirkungen des Iran-Kriegs auf das Finanzierungsgeschäft erst im zweiten Quartal zeigen", erläuterte vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt . Er nahm zudem Bezug auf die jüngsten Aussagen der BaFin, die mit Blick auf die Ergebnisse der Datenerhebung über Wohnimmobilienfinanzierungen (WIFSta) der Bundesbank für das vierte Quartal 2025 von erhöhten Risiken in der Immobilienfinanzierung gesprochen hatte. "Die ermittelten Loan-to-Value-Kennziffern (LTV) bei der WIFSta überzeichnen das tatsächliche Risiko. Denn ein WIFSta-LTV bezieht sich nur auf das zu finanzierende Objekt - zusätzliche Sicherheiten, die Kreditnehmer stellen, wenn die zu finanzierende Immobilie als Sicherheit nicht ausreicht, werden dabei nicht berücksichtigt." Außerdem ginge eine hohe LTV grundsätzlich mit einer hohen Bonität des Kunden einher. Dies bedeute, die Ausfallwahrscheinlichkeit sei in diesen Fällen gering.

    "Die Gründe für die hohen LTVs liegen auf der Kostenseite", so Tolckmitt weiter: Zum einen seien die Transaktionskosten in Deutschland vergleichsweise hoch, zum anderen seien die Baukosten über einen langen Zeitraum äußerst stark gestiegen. Mit den Planungen zum Gebäudetyp E sei die Bundesregierung auf dem richtigen Weg, weiteren Kostensteigerungen entgegenzutreten, aber das werde sich nicht kurzfristig in einem sinkenden Fremdmittelbedarf niederschlagen.

    Zu der von der BaFin in Aussicht gestellten Aktivierung makroprudenzieller Instrumente merkte Tolckmitt an, dass diese Maßnahme nur dann gerechtfertigt wäre, wenn eine sich selbst verstärkende Spirale aus steigenden Immobilienpreisen, gelockerten Kreditvergabestandards und stark steigender Kreditvergabe eintreten würde." Dieser Fall sei jedoch nicht gegeben: Die Preise stiegen in etwa auf Inflationsniveau, das Finanzierungsgeschäft zeige insgesamt auch nur ein moderates Wachstum, und die Kreditvergabestandards seien stabil, das habe die Deutsche Bundesbank jüngst in ihrem "Bank Lending Survey" bestätigt, so Tolckmitt.

    Wohnimmobilienfinanzierung: Ein- und Zweifamilienhäuser dominieren

    Vom gesamten Wohnimmobilienfinanzierungsvolumen der Pfandbriefbanken in Höhe von 25,2 Mrd. Euro entfielen 11,9 Mrd. Euro bzw. 47,2 % auf Darlehen für Ein- und Zweifamilienhäuser. Dahinter rangierten Darlehen für Mehrfamilienhäuser mit einem Volumen von 6,5 Mrd. Euro (25,8 %) und für Eigentumswohnungen mit einem Volumen von 5,6 Mrd. Euro (22,2 %).

    Gewerbeimmobilienfinanzierung: Büro-Darlehen in Höhe von 6,9 Mrd. Euro

    Das Neugeschäft in der Gewerbeimmobilienfinanzierung in Höhe von 14,6 Mrd. Euro im Auftaktquartal 2026 war im Wesentlichen auf Darlehen für Büroobjekte (6,9 Mrd. Euro) und für Handelsgebäude (4,7 Mrd. Euro) zurückzuführen. Beide Objektklassen erreichten jeweils zweistellige Wachstumsraten im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die Darlehensvergabe für Hotels belief sich von Januar bis März dieses Jahres auf 0,6 Mrd. Euro, für Industriegebäude auf 0,2 Mrd. Euro und auf sonstige gewerblich genutzte Objekte auf 2,2 Mrd. Euro.

    Seitwärtsbewegung beim Immobilienfinanzierungsbestand

    Die von den vdp-Mitgliedsinstituten ausgereichten Immobiliendarlehen erreichten zum 31. März 2026 eine Summe von 1.040,4 Mrd. Euro. Der Immobilienfinanzierungsbestand lag damit auf dem Niveau des Vorquartals (31.12.2025: 1.040,3 Mrd. Euro). Der weit überwiegende Anteil des Finanzierungsvolumens (85,4 %) entfiel auf Objekte in Deutschland.

    Die vollständigen Daten zum Immobilienfinanzierungsgeschäft der vdp-Mitgliedsinstitute sowie Tabellen und Grafiken zur freien Verwendung sind auf der vdp-Website erhältlich - unter folgendem LINK. (https://www.pfandbrief.de/deutlicher-zuwachs-an-immobiliendarlehen/)

    Pressekontakt:

    Carsten Dickhut
    T +49 30 20915-320
    E mailto:dickhut@pfandbrief.de

    Horst Bertram
    T +49 30 20915-380
    E mailto:bertram@pfandbrief.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/29608/6282456 OTS: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e.V.






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e.V. / Mehr Immobiliendarlehen ... - Finanzierungsvolumen der vdp-Mitglieder erhöht sich auf 39,8 Mrd. Euro - vdp nimmt Stellung zur Sorge der BaFin über LTV-Kennziffern bei WIFSta Die im Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) zusammengeschlossenen Institute reichten von Januar …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     