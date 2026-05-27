Nordamerikas Mangan-Champion setzt auf kritische Rohstoffe made in USA

Electric Metals (USA) entwickelt in Minnesota die höchstgradige Manganlagerstätte Nordamerikas – ein strategisches Asset in einem Markt, der von China dominiert wird und in dem die USA bislang vollständig auf Importe angewiesen sind.

Die USA sind die weltgrößte Volkswirtschaft – und produzieren trotzdem kein einziges Gramm Mangan. Dieses Metall ist aber unverzichtbar: für die Stahlproduktion, für Lithium-Ionen-Batterien in Elektroautos und für militärische Anwendungen in hochfestem Stahl. Über 90 Prozent der globalen Manganverarbeitung zu batterietauglichem Hochreinmangan liegt in den Händen Chinas. Washington hat Mangan deshalb bereits 2018 zum kritischen Element erklärt.

Genau hier setzt Electric Metals (USA) Ltd. (ISIN: US2848981039, WKN: A41ZEN) an. Das in Delaware ansässige Unternehmen entwickelt das North Star Manganprojekt im US-Bundesstaat Minnesota, dessen Herzstück die Emily-Lagerstätte ist – nach aktuellem Kenntnisstand die höchstgradige Manganressource ganz Nordamerikas. Das Ziel: ein vollständig integrierter US-Produzent von hochreinen Manganchemikalien für die heimische Batterie- und Stahlindustrie.

Minnesota als Fundament

Die Emily-Lagerstätte liegt rund 230 Kilometer nördlich von Minneapolis in einer bergbauerfahrenen Region, die bereits mehr als 90 Prozent der heimischen US-Eisenerzproduktion liefert. Infrastruktur, Fachkräfte und Bahnanschlüsse sind vorhanden. Über 28 Millionen US-Dollar wurden kumuliert in Exploration investiert, im August 2025 folgte ein aktualisiertes Ressourcenupdate nach dem strengen NI 43-101-Standard. Die Lagerstätte zeigt einen besonders hochgradigen Kern, der sich ideal für die Weiterverarbeitung zu Manganchemikalien eignet – und ein erheblicher Teil des Projektgebiets wurde noch gar nicht bebohrt.

Geplant ist der Abbau im schonenderen Untertagebau. Das Erz soll per Bahn zu einer separaten Verarbeitungsanlage transportiert werden, deren Standort voraussichtlich an der US-Golfküste liegen wird, wo günstige Schwefelsäure aus Raffinerien verfügbar ist.

Vom Erz zur Batterie: Electric Metals‘ Mangan-USP

Was Electric Metals von einem gewöhnlichen Bergbauunternehmen unterscheidet, ist die geplante integrierte Wertschöpfungskette. Das Projekt umfasst nicht nur die Mine, sondern auch eine eigene Anlage zur Herstellung von hochreinem Mangansulfat-Monohydrat (HPMSM) – einem Schlüsselbestandteil in Kathoden von Lithium-Ionen-Batterien. In Nordamerika gibt es bislang weder eine eigene Manganproduktion noch eine einzige entsprechende Raffinerie. China hält mit rund 96 Prozent nahezu ein globales Monopol in der HPMSM-Verarbeitung. Diese Abhängigkeit adressiert Electric Metals direkt und genau dies macht das Projekt politisch so interessant. Die US-Regierung fördert aktiv den Aufbau inländischer Kapazitäten für kritische Rohstoffe, und Electric Metals arbeitet gezielt auf staatliche Fördermittel hin.