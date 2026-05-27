MPH Health Care AG: 5,00 € Dividende bei Hauptversammlung am 9. Juli 2026
Die MPH Health Care AG legt ihren Geschäftsbericht 2025 vor: höhere Dividende, starke Entwicklung im Beauty-Segment – trotz Sondereffekt-bedingtem Fehlbetrag.
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- Die MPH Health Care AG veröffentlicht ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2025 und schlägt eine Dividende von 5,00 Euro je Aktie vor, deutlich höher als im Vorjahr (1,20 Euro)
- Die Eigenkapitalquote bleibt mit 94,3 % auf einem sehr hohen Niveau, leicht rückläufig gegenüber 95,5 % im Vorjahr
- Der Jahresfehlbetrag beträgt 29,3 Mio. Euro, hauptsächlich aufgrund eines nicht zahlungswirksamen Sondereffekts aus der Fair-Value-Bewertung der CR Energy-Beteiligung
- Das Kerngeschäft der M1 Kliniken AG verzeichnet ein starkes Jahr 2025 mit einem EBIT-Anstieg von 29 % und erstmals über 100 Mio. Euro Umsatz im Beauty-Segment
- Der vollständige Geschäftsbericht ist auf der Website der Gesellschaft im Bereich Investor Relations zum Download verfügbar
- Die MPH Health Care AG ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf den Kauf, Aufbau und Verkauf von Unternehmen im Wachstumssegment des Gesundheitsmarktes sowie in ertragsstarken Branchen spezialisiert hat
Der Kurs von MPH Health Care lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,95 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 26,40EUR das entspricht einem Minus von -0,38 % seit der Veröffentlichung.
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