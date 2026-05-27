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    Die nächste Tech-Bruchlandung

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    -57 %: Bei Xiaomi bricht gerade mehr weg als nur der Gewinn

    Speicherchips explodieren im Preis, die Smartphone-Verkäufe rauschen ab und die E-Auto-Offensive frisst weiter Milliarden. Bei Xiaomi fliegt gerade vieles gleichzeitig auseinander.

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    Die nächste Tech-Bruchlandung - -57 %: Bei Xiaomi bricht gerade mehr weg als nur der Gewinn
    Foto: Unsplash

    Xiaomi steckt immer tiefer in einer globalen Speicherchip-Krise fest. Der chinesische Technologiekonzern meldete für das erste Quartal einen massiven Gewinneinbruch, weil explodierende Kosten für Speicherchips das Smartphone-Geschäft schwer belastet hatten. Der Nettogewinn brach im Jahresvergleich um rund 57 Prozent auf 4,7 Milliarden Yuan (etwa 600 Millionen Euro) ein, während der Umsatz erstmals seit fast drei Jahren zurückging.

    Besonders problematisch entwickelt sich dabei das Kerngeschäft mit Smartphones. Die Auslieferungen sanken um rund 19 Prozent auf 33,8 Millionen Geräte – laut Analysten der stärkste Rückgang unter den weltweit fünf größten Smartphone-Herstellern. Gleichzeitig steigen die Kosten weiter massiv an. Xiaomi spricht von einem "sehr langen Zyklus" steigender Speicherpreise, der sich womöglich noch bis 2027 oder 2028 hinziehen könnte.

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    Hintergrund ist ein grundlegender Wandel in der Chipindustrie. Hersteller wie Samsung Electronics oder SK Hynix priorisieren zunehmend Hochleistungsspeicher für KI-Rechenzentren. Dadurch wird herkömmlicher Smartphone-Speicher knapper und deutlich teurer. Xiaomi gilt laut Bloomberg inzwischen als einer der größten Verlierer dieser Entwicklung.

    Der Druck auf das Unternehmen kommt gleich von mehreren Seiten. Neben den steigenden Kosten schwächelt die Nachfrage nach günstigeren Smartphones in China, staatliche Subventionen laufen aus und der Wettbewerb verschärft sich weiter. Analysten von Jefferies warnen bereits, dass 2026 für Xiaomi noch schwieriger werden könnte. Die Folgen zeigen sich inzwischen auch am Aktienmarkt: Seit ihrem Hoch im Juli hat die Xiaomi-Aktie rund die Hälfte ihres Wertes verloren und zählt damit zu den schwächsten Werten im Hang Seng Tech Index.

    Gleichzeitig investiert Xiaomi aggressiv in neue Wachstumsfelder wie Elektroautos und künstliche Intelligenz. Das Geschäft mit E-Autos, KI und neuen Initiativen steigerte den Umsatz zwar auf knapp 20 Milliarden Yuan, schrieb operativ jedoch erneut Milliardenverluste. Allein im ersten Quartal lag das Minus des Bereichs bei 3,1 Milliarden Yuan.

     

    Trotzdem treibt Gründer Lei Jun die Expansion weiter voran. Mit neuen SUV-Modellen greift Xiaomi inzwischen direkt Tesla in China an und plant ab dem kommenden Jahr auch den Einstieg in Europa. Gleichzeitig arbeitet der Konzern an eigenen KI-Modellen und humanoiden Robotern.

    Damit steht Xiaomi zunehmend vor einem riskanten Spagat: Das traditionelle Smartphone-Geschäft gerät durch die globale Speicherchip-Krise immer stärker unter Druck, während Milliardeninvestitionen in Elektroautos und KI die Gewinne zusätzlich belasten. Genau diese Kombination sorgt an der Börse derzeit für wachsende Zweifel, ob Xiaomis teure Zukunftswette schnell genug aufgehen kann.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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