Lithium is back: +69,2-%-Umsatzexplosion bei dieser Aktie!

Lithium-Aktien gehörten für einige Zeit zu den beliebtesten Wetten unter Anlegerinnen und Anlegern – ähnlich wie aktuell Halbleiter-Werte. Mit dem weißen Gold verbanden sich angesichts einer Vielzahl an technologischen Anwendungen, allen voran Batteriespeichern, große Zukunftshoffnungen. Die trafen jedoch zwischenzeitlich auf eine sinkende Nachfrage und gleichzeitige Überkapazitäten. Mit sinkenden Lithium-Preisen stürzten schließlich auch die Anteile zahlreicher Produzent ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Doch seit dem vergangenen Jahr erleben Werte wie Albemarle, SQM und Standard Lithium eine bemerkenswerte Wiederauferstehung. Der Spot-Preis für Lithium hat inzwischen wieder angezogen, nach der Boom bei Rechenzentren für KI-Anwendungen immer leistungsfähigere Batteriespeicher erfordert. Außerdem lassen die Auswirkungen des Iran-Krieges Investoren darauf wetten, dass sich der Absatz von E-Fahrzeugen zukünftig wieder beschleunigen könnte.

SQM profitiert von höheren Volumen und gestiegenen Preisen

Wie stark die neue Dynamik innerhalb der Branche ist, hat mit SQM (Sociedad Quimica y Minera) mit seinen in der Nacht auf Mittwoch vorgelegten Zahlen demonstriert. Ohne Not darf hier von einer Umsatzexplosion gesprochen werden, wenngleich die Gewinnerwartungen nicht erfüllt wurden.

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 69,2 Prozent auf 1,76 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Schätzungen der Analystinnen und Analysten um 60 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Neben einem höheren Verkaufsvolumen, welches auf 69.000 Tonnen kletterte, profitierte das Unternehmen gleichzeitig von höheren Preisen.

Beim Gewinn pro Aktie (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) blieb SQM jedoch hinter den Erwartungen zurück. Hier gelangen nur 1,28 anstatt der prognostizierten 1,58 US-Dollar. Nichtsdestotrotz fiel die Leistungssteigerung gegenüber dem Vorjahresquartal beeindruckend aus, nachdem der Gewinn pro Aktie in diesem bei 0,48 US-Dollar gelegen hatte.

Insgesamt erwirtschaftete der Konzern einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 364,7 Millionen US-Dollar nach 137,5 Millionen US-Dollar im Vergleichszeitraum. Das entspricht einem Anstieg von 165,2 Prozent und einer für einen Rohstoffwert beeindruckend hohen Nettomarge von 20,7 Prozent.

Verkaufsprognose angehoben, Milliardenprojekt in Vorbereitung

Angesichts der anhaltend hohen Nachfrage, SQM rechnet mit einem weltweiten Bedarf von 1,9 Millionen Tonnen an Lithiumcarbonaten, hat das Management um CEO Ricard Ramos seine Verkaufsprognose angehoben. SQM rechnet nun mit einem um 15 Prozent höheren Verkaufsvolumen nach bislang +10 Prozent. Vor allem in China sei es zu einer Verknappung des Angebotes gekommen.

Für die Zukunft will sich SQM mit neuen Förderprojekten rüsten. Hierfür treibt das Unternehmen nach eigenen Angaben den Zulassungsprozess für sein Salar-Futuro-Projekt voran, das zukünftig bis zu 300.000 Tonnen Lithium-Carbonat liefern soll. Die Projektkosten belaufen sich auf bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar, was angesichts der Nettoverschuldung von nur rund 2,0 Milliarden US-Dollar und hoher Cashflows von zuletzt über einer halbe Milliarde US-Dollar kein Problem darstellen dürfte.

Aktie trotz starker Kursentwicklung mit moderater Bewertung

Am Mittwochmorgen zeigen sich Anlegerinnen und Anleger noch unbeeindruckt, an europäischen Handelsplätzen notiert die Aktie gegenüber dem Vortag kaum verändert. Grund zur Klage dürfte es für Investoren jedoch kaum geben, das sich SQM gegenüber dem Stand vor einem Jahr bereits um rund 146 Prozent verteuert hat – die Korrektur der vergangenen 2 Wochen bereits berücksichtigt.

Da Umsatz- und Gewinnwachstum mit dem Kursanstieg der Aktie Schritt halten können, ist die Unternehmensbewertung moderat geblieben. Für 2026 steht ein KGVe von 14,1 zu Buche – das liegt um 20 Prozent unter dem 5-Jahres-Mittel von 17,7. Das deutet darauf hin, dass SQM sein Aufwärtspotenzial noch nicht vollständig ausgeschöpft haben könnte.

Fazit: Das dürfte noch nicht alles gewesen sein!

Die Lithium-Branche hat ihre Talsohle durchschritten, das belegen spätestens die am Mittwoch von SQM vorgelegten Quartalszahlen, die ein hohes Umsatz- und Gewinnwachstum nachweisen, angetrieben durch größere Volumen und höhere Verkaufspreise.

Trotz der bereits starken Erholungsrallye dürfte die Aktie für Anlegerinnen und Anleger interessant bleiben, da die Bewertung moderat geblieben ist – das gilt im Übrigen auch für Mitbewerber Albemarle, wo mit 14,7 ein vergleichbares KGV zu Buche steht.

Da sich im Chart noch keine Anzeichen für eine Trendwende erkennen lassen und zwischenzeitlich überkaufte Zustände der Aktie durch die jüngste Korrektur konsolidiert wurden, bietet das Papier sowohl für bereits investierte Anleger als auch für Neueinsteigerinnen Chancen.

Aufgepasst: Kollege Markus Weingran hat sich die Branche vor ein paar Tagen genauer angesehen. Wo er die größten Chancen sieht und welches seine Favoriten sind, kann in dieser Ausgabe der wallstreetONLINE Börsenlounge nachvollzogen werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion