Fraport-Chef
Versorgung mit Kerosin ist sicher
- Fraport-Chef beruhigt wegen Kerosinversorgung
- Europa im Sommer ausreichend mit Flugtreibstoff versorgt
- Bei Engpässen Umbuchung oder Erstattung garantiert
DÜSSELDORF/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Frankfurter Flughafenchef Stefan Schulte will den Passagieren die Angst vor Kerosin-Engpässen im Sommer nehmen. "Ich würde jedem Fluggast klar sagen: Mach dir über deine Buchung derzeit keine Sorge", sagte der Fraport-Vorstandschef dem "Handelsblatt". Er sehe die Versorgung in Europa im Sommer gesichert. "Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Monaten in Europa und damit auch in Deutschland genügend Kerosin haben. Wenn es gut läuft, auch bis Jahresende", sagte der Manager.
Selbst wenn es in irgendeiner Region der Welt doch einen Engpass geben sollte, werde man umgebucht oder bekomme sein Geld zurück, erklärte der Fraport-Chef. "Und die Sorge, dass man irgendwo strandet, ist nach meiner Einschätzung unbegründet. Länder wie Indien oder China gehen sehr professionell durch Anlegen von Reserven mit der Situation um. Ein Flugzeug, das dort landen darf, wird auch wieder zurückfliegen."
Hintergrund der Sorgen ist der andauernde Iran-Krieg und die damit verbundene Sperrung der Straße von Hormus, über die in Friedenszeiten mehr als 25 Prozent des in Europa benötigten Flugtreibstoffs transportiert wird. Experten haben vor möglichen Engpässen gewarnt./ceb/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 69,30 auf Tradegate (26. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +6,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,87 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -14,82 %/+9,52 % bedeutet.
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