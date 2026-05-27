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    Warum Energie teurer wird

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    Energie-Schock in Großbritannien: Gaspreise explodieren ab Juli

    Neue Belastung für britische Haushalte: Die britische Regulierungsbehörde hebt den Preisdeckel um 13 Prozent an. Warum vor allem Gas jetzt zum Risiko wird.

    Für Sie zusammengefasst
    Warum Energie teurer wird - Energie-Schock in Großbritannien: Gaspreise explodieren ab Juli
    Foto: OpenAI

    Die britische Regulierungsbehörde Ofgem hat mitgeteilt, dass die Preisobergrenze aufgrund des andauernden Konflikts im Nahen Osten vom 1. Juli bis zum 30. September um 13 Prozent steigen wird. Der Anstieg entspricht einer Erhöhung von 18 GBP (20,29 Euro) pro Monat für einen durchschnittlichen Haushalt, der sowohl Strom als auch Gas nutzt. Die Haushalte werden einen Anstieg von 24 Prozent bei ihren Gasrechnungen und 5 Prozent bei ihren Stromrechnungen verzeichnen.

    Ofgem-Chef Tim Jarvis erklärte: "Die heutige Preisänderung spiegelt die anhaltende Volatilität der globalen Energiemärkte wider. Dies bedeutet, dass die höheren Großhandelspreise für Gas, die durch den andauernden Konflikt im Nahen Osten bedingt sind, sich auf den Preis auswirken, den wir für Energie bezahlen. Wir verstehen, dass viele sich Sorgen um die steigenden Preise machen. Zwar sinkt der Energieverbrauch in den Sommermonaten üblicherweise, doch gibt es dennoch praktische Maßnahmen, die Haushalte ergreifen können, um die Kosten zu senken. Dazu gehören beispielsweise die Prüfung von Festpreistarifen oder die Umstellung der Zahlungsmethode. Kunden mit intelligenten Stromzählern können zudem am Wochenende von halben Preisen oder besonders günstigem Strom profitieren. Unsere Energieversorgung ist zwar weiterhin sicher, aber die beste Möglichkeit, dieses Risiko zu begrenzen, besteht darin, in unser Energienetz zu investieren. Deshalb stellen wir die notwendigen Mittel für die größte Transformation unserer Zeit bereit, um ein sicheres, widerstandsfähiges und für die Verbraucher in ganz Großbritannien funktionierendes System zu schaffen." 

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    Die britische Preisobergrenze ist kein absoluter Höchstbetrag für jede Rechnung, sondern begrenzt vor allem die Einheitspreise pro Kilowattstunde sowie die täglichen Grundgebühren. Wer mehr verbraucht, zahlt also auch mehr. Die stärkste Belastung kommt vom Gas. Laut Ofgem steigt der durchschnittliche Strompreis von 24,67 Pence auf 26,11 Pence je kWh, während Gas von 5,74 Pence auf 7,33 Pence je kWh springt. Die täglichen Grundgebühren bleiben dagegen nahezu unverändert: Strom von 57,21 auf 57,19 Pence, Gas von 29,09 auf 29,04 Pence.

    Der Hintergrund ist vor allem der sprunghafte Anstieg der Großhandelspreise für Gas infolge des Nahost-Konflikts. Reuters berichtet, dass Ofgem die Erhöhung mit gestiegenen Großhandelspreisen begründet; diese sind der größte Einzelfaktor in der Berechnung der Preisobergrenze. Der Guardian ordnet den Anstieg als stärksten Sommeranstieg seit 4 Jahren ein und verweist zusätzlich auf Sorgen vor dem nächsten Preisdeckel ab Oktober, wenn der Energieverbrauch saisonal wieder zunimmt.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Währung EUR/GBP wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 0,866GBP auf Forex (27. Mai 2026, 09:25 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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