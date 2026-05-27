Energie-Schock in Großbritannien: Gaspreise explodieren ab Juli

Die britische Regulierungsbehörde Ofgem hat mitgeteilt, dass die Preisobergrenze aufgrund des andauernden Konflikts im Nahen Osten vom 1. Juli bis zum 30. September um 13 Prozent steigen wird. Der Anstieg entspricht einer Erhöhung von 18 GBP (20,29 Euro) pro Monat für einen durchschnittlichen Haushalt, der sowohl Strom als auch Gas nutzt. Die Haushalte werden einen Anstieg von 24 Prozent bei ihren Gasrechnungen und 5 Prozent bei ihren Stromrechnungen verzeichnen.

Ofgem-Chef Tim Jarvis erklärte: "Die heutige Preisänderung spiegelt die anhaltende Volatilität der globalen Energiemärkte wider. Dies bedeutet, dass die höheren Großhandelspreise für Gas, die durch den andauernden Konflikt im Nahen Osten bedingt sind, sich auf den Preis auswirken, den wir für Energie bezahlen. Wir verstehen, dass viele sich Sorgen um die steigenden Preise machen. Zwar sinkt der Energieverbrauch in den Sommermonaten üblicherweise, doch gibt es dennoch praktische Maßnahmen, die Haushalte ergreifen können, um die Kosten zu senken. Dazu gehören beispielsweise die Prüfung von Festpreistarifen oder die Umstellung der Zahlungsmethode. Kunden mit intelligenten Stromzählern können zudem am Wochenende von halben Preisen oder besonders günstigem Strom profitieren. Unsere Energieversorgung ist zwar weiterhin sicher, aber die beste Möglichkeit, dieses Risiko zu begrenzen, besteht darin, in unser Energienetz zu investieren. Deshalb stellen wir die notwendigen Mittel für die größte Transformation unserer Zeit bereit, um ein sicheres, widerstandsfähiges und für die Verbraucher in ganz Großbritannien funktionierendes System zu schaffen."