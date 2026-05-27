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    Partnerschaft zwischen International Centre for Aviation Innovation und FREQUENTIS

    Partnerschaft zwischen International Centre for Aviation Innovation und FREQUENTIS
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Wien (IRW-Press/27.05.2026) -
    * Das Partnerschaftsabkommen beinhaltet die Erforschung und Entwicklung von KI-Funktionalitäten und Konzepten für die Flugsicherung
    * Die Zusammenarbeit umfasst die Bereiche KI-basierte Spracherkennung und digitale Flugsicherungsassistenten zur Optimierung der Bodenbewegungen und Abläufe am Flughafen

    Auf der Airspace World in Lissabon, Portugal, haben das International Centre for Aviation Innovation (ICAI) und Frequentis eine Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet, die den Start einer Zusammenarbeit markiert, die die Kapazität und Effizienz des Luftraums im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) verbessern und gleichzeitig die Entwicklung und Einführung von ATM-Technologien der nächsten Generation beschleunigen soll.

    Diese Vereinbarung etabliert einen Rahmen für gemeinsame Forschung und Entwicklung (F&E) und kombiniert ICAIs Expertise bei der Konzeptionierung, Planung und Koordinierung von Projekten mit Frequentis' technischem Know-how in der Konzeption und Entwicklung von Technologien für Flugsicherung und Kommunikation.

    Singapurs Luftraum ist kompakt, verkehrsreich und wird eng mit den benachbarten Fluginformations­regionen (FIRs) koordiniert. Die Bereiche der Zusammenarbeit beinhalten KI-Spracherkennung, die die Lots:innenkommunikation verbessern kann, sowie fortgeschrittene Bodenverkehrssteuerung und digitalen Flughafenbetrieb, die dazu beitragen können, die Rollwege zu optimieren, Verspätungen zu reduzieren und das Lagebild zu verbessern. All dies ist besonders wertvoll für einen stark frequentierten Drehkreuzflughafen wie Changi in Singapur.

    "Die Zusammenarbeit mit einer innovativen Organisation wie ICAI ermöglicht es uns, mit unserer KI- und digitalen Expertise zu den Modernisierungszielen des Luftraums in APAC beizutragen und den Einsatz neuer Flugverkehrslösungen in der Region zu beschleunigen", sagt Reinhard Grimm, Frequentis Executive Vice President ATM Civil. "KI und Digitalisierung transformieren den Betrieb und wir freuen uns, weitere Schritte zu unternehmen, um dies gemeinsam mit ICAI voranzutreiben."

    Frequentis verfügt über langjährige F&E-Erfahrung im Bereich KI und digitale Luftfahrt, die sich unter anderem in der Weiterentwicklung automatisierter Spracherkennungsfunktionen für seine Sprachkommunikations- und Advanced-Digital-Tower-Lösungen sowie in der Umsetzung von Innovationsprojekten zeigt, bei denen KI zur Steigerung von Sicherheit und Effizienz eingesetzt wird.

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