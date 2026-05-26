Stabiler Aktienkurs durch verbesserte Rahmenbedingungen!

Mercedes plant als eines der ersten Unternehmen in Deutschland, ab Ende dieses Jahres ein assistiertes Punkt-zu-Punkt-Fahrsystem für den Stadtverkehr einzuführen. Dabei steht das Unternehmen in direkter Konkurrenz zu Tesla und BMW. Das System mit dem Namen MB. DRIVE ASSIST PRO soll ab Ende 2026 in ausgewählten deutschen Städten verfügbar sein. Anfang 2027 ist die Einführung im gesamten Bundesgebiet vorgesehen. In China ist das System bereits seit Ende 2025 erhältlich, und noch in diesem Jahr soll es auf dem US-Markt eingeführt werden. Das gemeinsam mit dem US-Chiphersteller Nvidia entwickelte System kann unter Aufsicht des Fahrers Ampeln erkennen, Spurwechsel durchführen und dichten Stadtverkehr bewältigen.

Im übergeordneten Bild hat der Kursverlauf ab Mitte April 2021 mit rund 61,58 Euro wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Allerdings sind die vier Ausbruchsversuche seit Mitte Februar 2022 bis Anfang April 2024 auf dem Niveau von etwa 77,45 Euro gescheitert. Nach dem letzten Versuch bildete sich eine Abwärtssequenz, die bis zur Unterstützungszone bei 45,59 Euro am 7. April 2025 führte. Ursachen hierfür sind eine Gewinnwarnung, der Zollkrieg sowie eine deutliche Schwäche in China. Inzwischen hat sich der Kurs nach einer leichten Erholung auf 62,83 Euro Anfang Dezember 2025 wieder eingetrübt und die Unterstützung bei 47,60 Euro getestet. Leider gibt es aktuell jedoch keine Anzeichen dafür, dass sich die schwierige Lage in China stabilisiert. Daher könnte der Kurs die Unterstützung bei 47,60 Euro nach unten durchbrechen. Der aktuelle Kursverlauf zeigt jedoch, dass trotz enttäuschender Absatzmeldungen der Kurs stabil bleibt. Sollten die Kriegshandlungen im Iran enden, könnte der bedeutende Widerstand bei 56,57 Euro getestet und möglicherweise überwunden werden. Die derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sprechen jedoch dagegen, dass der Kurs in den kommenden Wochen auf 62,83 Euro steigt. In diesem Zeitraum könnte auch die Unterstützung bei 45,60 Euro unangetastet bleiben.

Mercedes-Benz Group AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Der Aktienkurs der Mercedes-Benz Group AG hat sich aktuell am gleichen Kursniveau wie vor einem Jahr stabilisiert. Gemessen am erwarteten KGV 2027 ist das Papier günstig bewertet. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JQ0TV8) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Mercedes-Benz Group AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,70 profitieren. Das Ziel sei bei 57,69 Euro angenommen (2,03 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 27 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 47,01 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,96 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,7 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JQ0TV8 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,34 – 1,35 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 37,42 Euro Basiswert: Mercedes-Benz Group AG KO-Schwelle: 37,42 Euro akt. Kurs Basiswert: 50,92 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,03 Euro Hebel: 3,70 Kurschance: + 49 Prozent Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

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