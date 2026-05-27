AKTIEN IM FOKUS
Halbleiterwerte stark - Bofa mit hohem Ziel für Aixtron
- Halbleiterboom setzt nach Rekorden in Europa fort
- Infineon nähert sich 80 Euro Marke seit 2000
- Aixtron stark gefragt mit Kursziel 72 Euro
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Der Halbleiterboom setzt sich nach Rekorden im Nasdaq und Kursgewinnen in Japan und Südkorea am Mittwochmorgen auch in Europa fort. Auf der Handelsplattform Tradegate sind Micron , Infineon und SK Hynix die am aktivsten gehandelten Werte. Infineon nähern sich auf dem höchsten Niveau seit dem Jahr 2000 der 80-Euro-Marke.
Auch die Papiere des Ausrüsters Aixtron sind stark gefragt. Sie steigen um 2 Prozent über ihren Xetra-Schlusskurs auf 53,80 Euro. Für Aufmerksamkeit und weitere Kursfantasie sorgte Analyst Oliver Wong von der Bank of America mit seinem Kursziel von 72 Euro.
Aixtron-Aktien haben sich im Jahresverlauf bereits mehr als verdreifacht, mit einem Hoch seit dem Jahr 2001 von 55,28 Euro. Wong signalisiert aber darüber hinaus noch enormes Potenzial von 30 Prozent. Das Rekordhoch im Jahr 2000 hatte bei 89,50 Euro gelegen.
"Der Weg zur KI-Energie führt über Aixtron", so Wong. Dies sei die nächste Triebfeder der Wachstumsstory./ag/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,94 % und einem Kurs von 79,48 auf Tradegate (27. Mai 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +32,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +88,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 906,92 Mrd..
Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 337,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 535,00USD was eine Bandbreite von -82,58 %/-33,43 % bedeutet.
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Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6
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Ganz weit ausgeholt und doch wieder bei Aixtron gelandet.
Current LiDAR technology is using ToF sensors to detect objects. I am not sure if you have heard about Frequency Modulated Continuous Wave (or FMCW) technique which is being developed by AEVA Technologies. I become aware of this only once Nvidia announced that they are using this 4D-LiDAR technology into their Hyperion self-driving platform. https://www.aeva.com/press/aeva-and-nvidia-to-integrate-4d-l…
This morning a did a little research myself and came to know the following:
- Nvidia is cooperating with Daimler trucks for their FSD technology called Hyperion. Aixtron has a Hyperion system too (300mm GaN).
- Porsche has a stake in Aeva https://www.porsche-se.com/beteiligungen The height is not disclosed
- AUDI/Volkswagen are named key partners together with ZF Friedrichshafen https://s27.q4cdn.com/943454653/files/doc_presentations/02.2…
- LG Innotek is named production partner and takes a 6% share in AEVA with a $ 50 million investment. https://www.aeva.com/press/aeva-and-lg-innotek-form-strategi…
Hi XYZ,
AEVA does look interesting. Thanks for letting us know.
Innotek has shifted from making LED's to VCSEL's. It is a customer of Aixtron including MOCVD for power semiconductor. It should have Aixtron's G4 reactors for LED and might have used them to make VCSELS for the 4-D LiDAR. I guess if they began volume production, they would go to G10-AsP.
A few more fun facts:
I also came to the conclusion that the tiny stake I took via a KO-certificate https://investments.targobank.de/fio/redirect?WKN=LX6K9S is way too small for the opportunity I see here.
On Friday the chart also sent a bullish signal. https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/aeva/advanced-…
So the supply chain goes like this:
- Aixtron
- LG Innotek
- AEVA/Nvidia/Mercedes/TU/Daimler Trucks
- ZF Friedrichshafen/AUDI/Porsche/Volkswagen
Wie kommst du darauf, dass das Stop-Loss Fishing sein soll? :)