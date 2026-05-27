Halbleiterwerte stark - Bofa mit hohem Ziel für Aixtron

Auch die Papiere des Ausrüsters Aixtron sind stark gefragt. Sie steigen um 2 Prozent über ihren Xetra-Schlusskurs auf 53,80 Euro. Für Aufmerksamkeit und weitere Kursfantasie sorgte Analyst Oliver Wong von der Bank of America mit seinem Kursziel von 72 Euro.

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Der Halbleiterboom setzt sich nach Rekorden im Nasdaq und Kursgewinnen in Japan und Südkorea am Mittwochmorgen auch in Europa fort. Auf der Handelsplattform Tradegate sind Micron , Infineon und SK Hynix die am aktivsten gehandelten Werte. Infineon nähern sich auf dem höchsten Niveau seit dem Jahr 2000 der 80-Euro-Marke.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Aixtron-Aktien haben sich im Jahresverlauf bereits mehr als verdreifacht, mit einem Hoch seit dem Jahr 2001 von 55,28 Euro. Wong signalisiert aber darüber hinaus noch enormes Potenzial von 30 Prozent. Das Rekordhoch im Jahr 2000 hatte bei 89,50 Euro gelegen.

"Der Weg zur KI-Energie führt über Aixtron", so Wong. Dies sei die nächste Triebfeder der Wachstumsstory./ag/zb





Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,94 % und einem Kurs von 79,48 auf Tradegate (27. Mai 2026, 09:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +32,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +88,00 %. Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 906,92 Mrd.. Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %. Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 337,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 535,00USD was eine Bandbreite von -82,58 %/-33,43 % bedeutet.



