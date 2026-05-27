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    AKTIEN IM FOKUS

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    Halbleiterwerte stark - Bofa mit hohem Ziel für Aixtron

    Für Sie zusammengefasst
    • Halbleiterboom setzt nach Rekorden in Europa fort
    • Infineon nähert sich 80 Euro Marke seit 2000
    • Aixtron stark gefragt mit Kursziel 72 Euro
    AKTIEN IM FOKUS - Halbleiterwerte stark - Bofa mit hohem Ziel für Aixtron
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Der Halbleiterboom setzt sich nach Rekorden im Nasdaq und Kursgewinnen in Japan und Südkorea am Mittwochmorgen auch in Europa fort. Auf der Handelsplattform Tradegate sind Micron , Infineon und SK Hynix die am aktivsten gehandelten Werte. Infineon nähern sich auf dem höchsten Niveau seit dem Jahr 2000 der 80-Euro-Marke.

    Auch die Papiere des Ausrüsters Aixtron sind stark gefragt. Sie steigen um 2 Prozent über ihren Xetra-Schlusskurs auf 53,80 Euro. Für Aufmerksamkeit und weitere Kursfantasie sorgte Analyst Oliver Wong von der Bank of America mit seinem Kursziel von 72 Euro.

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Aixtron-Aktien haben sich im Jahresverlauf bereits mehr als verdreifacht, mit einem Hoch seit dem Jahr 2001 von 55,28 Euro. Wong signalisiert aber darüber hinaus noch enormes Potenzial von 30 Prozent. Das Rekordhoch im Jahr 2000 hatte bei 89,50 Euro gelegen.

    "Der Weg zur KI-Energie führt über Aixtron", so Wong. Dies sei die nächste Triebfeder der Wachstumsstory./ag/zb


     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,94 % und einem Kurs von 79,48 auf Tradegate (27. Mai 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +32,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +88,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 906,92 Mrd..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 337,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 535,00USD was eine Bandbreite von -82,58 %/-33,43 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrallye von AIXTRON (u.a. 170% Anstieg, Angriff auf 55,48 € 52‑Wochenhoch), ausgelöst durch Nvidia‑Investitionen und einen Auftragsboom. Diskutiert werden Bewertung, Short‑Positionen und mögliche Rücksetzer (technische Muster wie sKs), fundamentale Treiber: Lumentum‑Auftrag für G10‑AsP/InP, erwartete Nachfrage nach GaN/SiC sowie AI/Software‑Einsatz zur Optimierung von Produktion und Serviceumsatz.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

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    Verfasst von dpa-AFX
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