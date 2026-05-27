Reiche pocht in Peking auf verlässliche Rohstoff-Zugänge

PEKING (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat bei ihrem China-Besuch verlässliche Zugänge zu kritischen Rohstoffen und seltenen Erden angemahnt. "Wir haben gesprochen über kritische Rohstoffe", sagte Reiche nach ersten politischen Gesprächen in Peking. Deutsche Unternehmen bräuchten den Zugang zu kritischen Mineralien und seltenen Erden, "weil die moderne Welt, moderne Technologien ohne diese Rohstoffe nicht denkbar sind".

Sie habe mit ihren Gesprächspartnern Wege ausgelotet, "Zugänge zu schaffen, auf die sich unsere Unternehmen verlassen können", so Reiche nach Treffen mit Chinas Handelsminister Wang Wentao und Zhou Haibing, einem Vizeminister der Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform.