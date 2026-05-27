Wacker Chemie schlägt im großen Stil Siltronic-Aktien los
- Verkauf von 2,1 Mio Siltronic Aktien zu 89,35 Euro
- Bruttoerlös 188 Mio Euro durch Platzierung
- Anteil reduziert von 31 Prozent auf 24 Prozent
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wacker Chemie hat seinen Anteil an Siltronic stärker zurückgefahren als geplant. Es seien 2,1 Millionen Siltronic-Aktien zu einem Preis von je 89,35 Euro platziert worden, teilte Wacker am Mittwoch in München mit. Brutto nahm der Spezialchemiekonzern dadurch 188 Millionen Euro ein. Die Platzierung entsprach 7 Prozent von Siltronics Grundkapital und damit mehr als zuvor angekündigt. Durch die Veräußerung reduziert sich der Anteil von Wacker an Siltronic von 31 auf 24 Prozent. Der Spezialchemiekonzern bleibt damit nach eigenen Angaben aber größter Anteilseigner des Waferherstellers.
Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Siltronic-Titel im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs 4,6 Prozent auf 92,63 Euro. Seit Jahresbeginn hatte sich ihr Wert zuvor nahezu verdoppelt. Für die Aktien von Wacker Chemie ging es am Mittwochmorgen um weitere 1,2 Prozent bergab./lew/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 96,70 auf Tradegate (27. Mai 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um +8,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,97 %.
Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 2,78 Mrd..
SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von -35,83 %/+10,16 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Wacker Chemie - WCH888 - DE000WCH8881
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Wacker Chemie. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!