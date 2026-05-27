Wacker Chemie schlägt im großen Stil Siltronic-Aktien los

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 96,70 auf Tradegate (27. Mai 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um +8,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,97 %.

Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 2,78 Mrd..

SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von -35,83 %/+10,16 % bedeutet.