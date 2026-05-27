Prophix und Taxvibes kündigen strategische Partnerschaft an, um die Integration von Steuern und Finanzen zu verbessern

Für Finanz- und Steuerteams war die Übergabe zwischen Finanzkonsolidierung und Steuerberichterstattung in der Vergangenheit ein Reibungspunkt: manuelle Exporte, inkonsistente Daten und doppelter Aufwand. Mit dieser Partnerschaft wird diese Lücke geschlossen. Aufbauend auf den konsolidierten Finanzdaten von Prophix als vertrauenswürdige Grundlage liefert Taxvibes Module zur Steuerberechnung und -berichterstattung, die auf die Struktur, die regulatorischen Anforderungen und die Berichterstattungsstandards des jeweiligen Unternehmens zugeschnitten sind und eine Zeitersparnis von 70 % im Steuerabschlusszyklus ermöglichen – von zwei Wochen auf drei Tage.

TORONTO, 27. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Prophix, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Financial Performance Management, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Taxvibes bekannt, einem spezialisierten Technologieberatungsunternehmen für direkte Steuern. Die Partnerschaft ermöglicht es Unternehmen, die Fähigkeiten der Prophix One Plattform für die Verwaltung von Steuerprozessen zu nutzen, von der Steuerrückstellung über das Säule-Zwei-Reporting bis hin zum Country-by-Country-Reporting (CbCR).

„Unsere Partnerschaft mit Taxvibes ermöglicht es uns, eine echte End-to-End-Lösung für Finanzteams anzubieten", sagt Oliver Deistler, Leiter für Partnerschaften bei Prophix. „Für unsere Kunden bedeutet dies, dass sie nur einen einzigen zusammenhängenden Arbeitsablauf haben, ohne doppelte Einträge und ohne dass Daten das System verlassen, um an anderer Stelle abgeglichen zu werden."

Gemeinsam werden Prophix und Taxvibes den Finanz- und Steuerabteilungen die notwendige steuerliche Unterstützung bieten, die sie benötigen:

Steuerrückstellungen: Automatisierte Rückstellungslösungen, die IFRS, US GAAP und Local GAAP unterstützen, den manuellen Aufwand reduzieren und die Abschlusszyklen beschleunigen.

Automatisierte Rückstellungslösungen, die IFRS, US GAAP und Local GAAP unterstützen, den manuellen Aufwand reduzieren und die Abschlusszyklen beschleunigen. Zweite Säule (globale Mindeststeuer): Maßgeschneiderte Berechnungen und Berichte für die zweite Säule der OECD, von Safe Harbours bis hin zum GloBE Information Return.

Maßgeschneiderte Berechnungen und Berichte für die zweite Säule der OECD, von Safe Harbours bis hin zum GloBE Information Return. Länderspezifische Berichterstattung: Automatisierung des CbCR über den gesamten Lebenszyklus, die sowohl die öffentlichen CbCR-Anforderungen der OECD als auch der EU abdeckt, mit eingebetteten Kontrollen zur Gewährleistung der Konsistenz in verschiedenen Rechtsordnungen.

Automatisierung des CbCR über den gesamten Lebenszyklus, die sowohl die öffentlichen CbCR-Anforderungen der OECD als auch der EU abdeckt, mit eingebetteten Kontrollen zur Gewährleistung der Konsistenz in verschiedenen Rechtsordnungen. Verrechnungspreise und Richtlinie zur Bekämpfung der Steuervermeidung: Speziell entwickelte Module für zusätzliche Compliance-Anforderungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse jeder Organisation zugeschnitten sind.

„Wir freuen uns über den Beginn dieser Partnerschaft, um Steuer- und Finanzabteilungen dabei zu helfen, die leistungsstarken Lösungen von Prophix zur Finanzkonsolidierung voll zu nutzen, die Genauigkeit im gesamten Unternehmen zu erhöhen und die Steuerberichterstattung zu beschleunigen", sagte Dennis van Krimpen, Senior Partner und Spezialist für Steuerberichterstattung bei Taxvibes.

Informationen zu Taxvibes

Taxvibes ist ein lösungsunabhängiges Beratungsunternehmen, das sich auf Technologie und Transformation im Bereich der direkten Steuern spezialisiert hat. Taxvibes unterstützt multinationale Unternehmen bei der Automatisierung von Prozessen im Bereich der direkten Steuern durch Beratung, Toolauswahl und Implementierung in den Bereichen Tax Provisioning, Pillar Two, CbCR und damit verbundenen Compliance-Bereichen.

Informationen zu Prophix

Prophix ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Finanzleistungsmanagement, das Finanzteams in die Lage versetzt, mit Klarheit, Kapazität und Vertrauen zu führen. Von Planung und Budgetierung bis hin zu Prognosen, Berichterstattung, Kontenabstimmung sowie Konsolidierung vereint Prophix alle Funktionen in einer intelligenten Plattform.

Prophix One, die führende Plattform für autonomes Finanzmanagement, kombiniert KI, Automatisierung sowie intuitive Technologie, um komplexe Aufgaben zu vereinfachen und das Finanzwesen in eine strategischere Rolle zu heben. Durch die Automatisierung von Routineaufgaben, die Bereitstellung prädiktiver Erkenntnisse und die Ermöglichung von Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht Prophix den Finanzteams, sich auf die Förderung des Unternehmenswachstums zu konzentrieren.

Medienkontakt: Sangeeta Bajaj, Vizepräsidentin, Unternehmensmarketing, sbajaj@prophix.com

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