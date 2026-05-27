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    Mountain Alliance AG: Jahresabschluss 2025 veröffentlicht – starker NAV-Zuwachs für 2026 erwartet

    Der Jahresabschluss 2025 zeigt: deutlich besseres Ergebnis, leicht gesunkener NAV, erfolgreiche Kapitalerhöhung und strategische Weichenstellung für künftiges Wachstum.

    Mountain Alliance AG: Jahresabschluss 2025 veröffentlicht – starker NAV-Zuwachs für 2026 erwartet
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • Jahresabschluss 2025: Umsatz EUR 204.336 (2024: EUR 144.605); Jahresfehlbetrag EUR -459.678 (2024: EUR -1.301.856) – deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber Vorjahr.
    • Net Asset Value (NAV) per 31.12.2025: EUR 40,4 Mio (EUR 5,33 je Aktie) gegenüber EUR 42,5 Mio (EUR 6,17) zum 31.12.2024; ausstehende Aktien: 7.569.205 (Vorjahr: 6.885.584).
    • Ergebnisverbesserung getragen durch Beteiligungserträge von EUR 1,28 Mio aus dem Verkauf eines getlogics-Grundstücks; demgegenüber Wertberichtigungen von EUR 669.532 (u. a. vollständige Abschreibung getlogics, Anpassungen Crealytics, Miet24).
    • Erfolgreiche Kapitalerhöhung: knapp EUR 2,0 Mio eingeworben und gezielte Reinvestition in Defense‑Tech und Dual‑Use-Technologien.
    • Strategische Investments: Beteiligung an Destinus (autonome Flugsysteme) und Mindguard (KI für mentale Resilienz); Joint Venture Destinus–Rheinmetall zur europäischen Drohnenfertigung und mögliche Börsnotierung → erwarteter signifikanter NAV‑Zuwachs 2026.
    • Operative Entwicklung: Lingoda mit erneut zweistelligem Umsatzwachstum und zweistelligem EBITDA; Shirtinator 2025 Umsatzrückgang durch SEO‑Effekte, aber Restrukturierungsmaßnahmen zeigen seit Q1/2026 erste positive Effekte.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei Mountain Alliance ist am 31.05.2026.

    Der Kurs von Mountain Alliance lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,18 % im Minus.


    Mountain Alliance

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