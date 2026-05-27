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    Devisen

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    Eurokurs leicht im Plus

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro leicht gestiegen, Kurs bei 1,1646 US-Dollar
    • EZB-Referenzkurs zuletzt bei 1,1634 Dollar festgesetzt
    • Markt preist Zinserhöhung im Juni weitgehend ein
    Devisen - Eurokurs leicht im Plus
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch geringfügig zugelegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1646 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1634 Dollar festgesetzt. Wesentliche Neuigkeiten aus dem Nahen Osten gab es in der Nacht auf Mittwoch nicht. Auch auf dem Datenkalender stehen heute keine marktbewegenden Termine. Nach Einschätzung der Commerzbank-Experten hat der Devisenmarkt aktuell vor allem die Zinserwartungen im Fokus.

    "Ob wir nun wirklich eine Lösung im Irankonflikt in Kürze sehen oder nicht, eins scheint festzustehen: dass die EZB im Juni den Leitzins erhöhen wird", schrieb Commerzbank-Analystin Antje Praefcke in ihrem Morgenkommentar. Der Markt preise eine Zinserhöhung im Juni auch fast vollkommen ein, sodass sie keine Überraschung sein sollte. Die Hoffnung auf eine Lösung habe zudem zuletzt bereits die Zinserhöhungserwartungen im weiteren Jahresverlauf für die EZB gedämpft. Die Helaba sieht heute keine Impulse für einen nachhaltigen Anstieg des Euro über bestimmte technische Chart-Hürden./stk/zb





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