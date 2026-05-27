Devisen
Eurokurs leicht im Plus
- Euro leicht gestiegen, Kurs bei 1,1646 US-Dollar
- EZB-Referenzkurs zuletzt bei 1,1634 Dollar festgesetzt
- Markt preist Zinserhöhung im Juni weitgehend ein
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch geringfügig zugelegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1646 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1634 Dollar festgesetzt. Wesentliche Neuigkeiten aus dem Nahen Osten gab es in der Nacht auf Mittwoch nicht. Auch auf dem Datenkalender stehen heute keine marktbewegenden Termine. Nach Einschätzung der Commerzbank-Experten hat der Devisenmarkt aktuell vor allem die Zinserwartungen im Fokus.
"Ob wir nun wirklich eine Lösung im Irankonflikt in Kürze sehen oder nicht, eins scheint festzustehen: dass die EZB im Juni den Leitzins erhöhen wird", schrieb Commerzbank-Analystin Antje Praefcke in ihrem Morgenkommentar. Der Markt preise eine Zinserhöhung im Juni auch fast vollkommen ein, sodass sie keine Überraschung sein sollte. Die Hoffnung auf eine Lösung habe zudem zuletzt bereits die Zinserhöhungserwartungen im weiteren Jahresverlauf für die EZB gedämpft. Die Helaba sieht heute keine Impulse für einen nachhaltigen Anstieg des Euro über bestimmte technische Chart-Hürden./stk/zb
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des dauert aber, bis die Lücke ganz geschlossen wird ...
Danke für die Frage. Die Tagesspanne ermittle ich anhand der durchschnittlichen Volatilität. Ein- bzw. Ausstiege sollten an konkrete Strategien bzw. Risiko- und Moneymanagement gekoppelt sein. Intraday kann ich das Geschehen hier leider nicht live begleiten, konkrete Signale gibt es dafür in unseren Gruppen bzw. Signaldiensten auf der Webseite.
wenn bis mittach, 1.16 erreicht, gehts danach aufwärts bis 1.168 und dann wieder abwärts ???