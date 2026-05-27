Osisko Development gibt den Abschluss einer Emission von Wandelanleihen mit einem Gesamtnominalbetrag von 225,0 Millionen US-Dollar und einem Zinssatz von 4,125 % bekannt

- Ein Teil des Nettoerlöses soll voraussichtlich für den Kauf von bar abgerechneten Capped Calls verwendet werden, um eine potenzielle wirtschaftliche Verwässerung durch eine effektive Erhöhung der Wandlungsprämie auszugleichen

Montreal, Québec, 26. Mai 2026 / IRW-Press / Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) („Osisko Development“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-devel ... – gab heute bekannt, dass man sein zuvor angekündigtes Angebot von 4,125 %-Wandelanleihen mit vorrangigem Rang und Fälligkeit im Jahr 2031 (die „Schuldverschreibungen“) im Rahmen einer Privatplatzierung (das „Angebot“) an Personen abgeschlossen hat, bei denen nach vernünftigem Ermessen davon ausgegangen werden kann, dass sie qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 in seiner geänderten Fassung (das „Wertpapiergesetz“) sind.

Das Unternehmen schätzt, dass sich der Nettoerlös aus dem Angebot nach Abzug von Provisionen und geschätzten Emissionskosten, jedoch vor Abzug der Kosten für die Capped-Call-Transaktionen, auf etwa 215,9 Millionen US-Dollar belaufen wird. Der Nettoerlös aus dem Angebot soll zur Deckung der Kosten für Capped-Call-Transaktionen verwendet werden, die im Zusammenhang mit dem Angebot mit bestimmten Finanzinstituten abgeschlossen wurden, sowie für die Entwicklung des Cariboo-Goldprojekts und allgemeine Unternehmenszwecke.

Zusätzlich zu dem Gesamtnennbetrag der im Rahmen des Angebots begebenen Schuldverschreibungen in Höhe von 225,0 Mio. US-Dollar: (i) hat das Unternehmen den Erstkäufern der Schuldverschreibungen (die „Erstkäufer“) während eines Zeitraums von 13 Tagen, beginnend am 26. Mai 2026 (einschließlich) und endend am 28. Juni 2026, eine Option zum Kauf von Schuldverschreibungen mit einem zusätzlichen Gesamtnennbetrag von bis zu 25,0 Mio. US-Dollar eingeräumt (die „Erstkäuferoption“); und (ii) hat Double Zero Capital, LP, ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft, ebenfalls zugestimmt, Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 50,0 Mio. US-Dollar im Rahmen einer gleichzeitigen Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“) zu erwerben (die „Schuldverschreibungen des verbundenen Unternehmens“). Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, ob oder wann die Option der Erstkäufer ausgeübt wird. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen haben die Erstkäufer die Schuldverschreibungen zu einem Kaufpreis von 96,4 % des Nennbetrags der Schuldverschreibungen erworben. Die verbundenen Schuldverschreibungen werden ohne Abschlag ausgegeben.