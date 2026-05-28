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    Ihre wichtigsten Termine

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    Costco Wholesale, Dell, Salesforce, Best Buy und Otto Group mit frischen Updates

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Costco Wholesale, Dell, Salesforce, Best Buy und Otto Group mit frischen Updates
    Foto: Monika Skolimowska - dpa

    Unternehmenstermine

    09:00 Uhr, Niederlande: Adyen, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Kion, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Springer Nature AG & Co KGaA, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Bank, Hauptversammlung, Frankfurt/M.
    10:30 Uhr, Deutschland: Otto Group, Online-Bilanzpressekonferenz, Hamburg
    11:00 Uhr, Deutschland: Amadeus Fire, Hauptversammlung
    12:00 Uhr, Schweiz: Glencore, Hauptversammlung
    13:00 Uhr, USA: Best Buy, Q1-Zahlen
    15:00 Uhr, Frankreich: Kering, Hauptversammlung
    17:45 Uhr, Deutschland: CTS Eventim, Q1-Zahlen
    20:30 Uhr, USA: Salesforce, Hauptversammlung
    22:00 Uhr, USA: Dell, Q1-Zahlen
    22:15 Uhr, USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Norwegen: BIP Q1/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Erzeugerpreise 4/26
    09:00 Uhr, Schweden: Wirtschaftstendenz 5/26
    09:00 Uhr, Spanien: Einzelhandelsumsatz 4/26
    10:00 Uhr, Italien: Verbrauchervertrauen 5/26
    10:00 Uhr, Italien: Produzentenvertrauen 5/26
    11:00 Uhr, EU: Wirtschaftsvertrauen 5/26
    11:00 Uhr, EU: Industrievertrauen 5/26
    11:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 5/26 (endgültig)
    11:30 Uhr, Belgien. Verbraucherpreise 5/26
    12:00 Uhr, Italien: Erzeugerpreise 4/26
    14:30 Uhr, USA: Private Einkommen und Ausgaben 4/26
    14:30 Uhr, USA: Realeinkommen 4/26
    14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebiger Güter 4/26 (vorläufig)
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 Uhr, USA. BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    16:00 Uhr, USA. Neubauverkäufe 4/26
    Deutschland: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 28.05.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    02:00USAUSAFed-Mitglied Jefferson spricht
    02:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    04:25GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Lombardelli spricht
    04:25USAUSAFed-Mitglied Goolsbee spricht
    09:15Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    09:20Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    10:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    11:00Euro ZoneEURWirtschaftliches Vertrauen
    11:00Euro ZoneEURGeschäftsklimaindex
    11:00Euro ZoneEURConsumer Confidence
    13:30Euro ZoneEUREZB Accounts: Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates
    14:30USAUSADurable Goods Orders ex Defense
    14:30USAUSADurable Goods Orders ex Transportation
    14:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures Prices (QoQ)
    14:30KanadaCANCurrent Account
    14:30USAUSAKernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr)
    14:30USAUSAKernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    14:30USAUSAPersönliches Einkommen (Monat)
    14:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures - Price Index (MoM)
    14:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures - Price Index (YoY)
    14:30USAUSADurable Goods Orders
    14:30USAUSANondefense Capital Goods Orders ex Aircraft
    14:30USAUSAPrivatausgaben
    14:30USAUSAGross Domestic Product Annualized
    14:30USAUSACore Personal Consumption Expenditures (QoQ)
    14:30USAUSAGross Domestic Product Price Index
    14:55USAUSAFOMC Mitglied John C. Williams spricht
    16:15USAUSAFed-Mitglied Musalem spricht
    17:40GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Breeden spricht
    17:45Euro ZoneEUREZB-Mitglied Schnabel spricht
    19:10USAUSAFed-Mitglied Musalem spricht
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    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

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