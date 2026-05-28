Ihre wichtigsten Termine
Costco Wholesale, Dell, Salesforce, Best Buy und Otto Group mit frischen Updates
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
09:00 Uhr, Niederlande: Adyen, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Kion, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Springer Nature AG & Co KGaA, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Bank, Hauptversammlung, Frankfurt/M.
10:30 Uhr, Deutschland: Otto Group, Online-Bilanzpressekonferenz, Hamburg
11:00 Uhr, Deutschland: Amadeus Fire, Hauptversammlung
12:00 Uhr, Schweiz: Glencore, Hauptversammlung
13:00 Uhr, USA: Best Buy, Q1-Zahlen
15:00 Uhr, Frankreich: Kering, Hauptversammlung
17:45 Uhr, Deutschland: CTS Eventim, Q1-Zahlen
20:30 Uhr, USA: Salesforce, Hauptversammlung
22:00 Uhr, USA: Dell, Q1-Zahlen
22:15 Uhr, USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Norwegen: BIP Q1/26
08:45 Uhr, Frankreich: Erzeugerpreise 4/26
09:00 Uhr, Schweden: Wirtschaftstendenz 5/26
09:00 Uhr, Spanien: Einzelhandelsumsatz 4/26
10:00 Uhr, Italien: Verbrauchervertrauen 5/26
10:00 Uhr, Italien: Produzentenvertrauen 5/26
11:00 Uhr, EU: Wirtschaftsvertrauen 5/26
11:00 Uhr, EU: Industrievertrauen 5/26
11:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 5/26 (endgültig)
11:30 Uhr, Belgien. Verbraucherpreise 5/26
12:00 Uhr, Italien: Erzeugerpreise 4/26
14:30 Uhr, USA: Private Einkommen und Ausgaben 4/26
14:30 Uhr, USA: Realeinkommen 4/26
14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebiger Güter 4/26 (vorläufig)
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 Uhr, USA. BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, USA. Neubauverkäufe 4/26
Deutschland: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 28.05.2026
Zeit Land Relev. Termin 02:00 USA Fed-Mitglied Jefferson spricht 02:00 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 04:25 GBR BoE-Mitglied Lombardelli spricht 04:25 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht 09:15 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 09:20 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 10:30 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 11:00 EUR Wirtschaftliches Vertrauen 11:00 EUR Geschäftsklimaindex 11:00 EUR Consumer Confidence 13:30 EUR EZB Accounts: Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates 14:30 USA Durable Goods Orders ex Defense 14:30 USA Durable Goods Orders ex Transportation 14:30 USA Personal Consumption Expenditures Prices (QoQ) 14:30 CAN Current Account 14:30 USA Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr) 14:30 USA Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat) 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:30 USA Persönliches Einkommen (Monat) 14:30 USA Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) 14:30 USA Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) 14:30 USA Durable Goods Orders 14:30 USA Nondefense Capital Goods Orders ex Aircraft 14:30 USA Privatausgaben 14:30 USA Gross Domestic Product Annualized 14:30 USA Core Personal Consumption Expenditures (QoQ) 14:30 USA Gross Domestic Product Price Index 14:55 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 16:15 USA Fed-Mitglied Musalem spricht 17:40 GBR BoE-Mitglied Breeden spricht 17:45 EUR EZB-Mitglied Schnabel spricht 19:10 USA Fed-Mitglied Musalem spricht
Webinare
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|08:25
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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|WH SelfInvest: Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends & Strategien
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
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|WH SelfInvest: Monatlicher Marktkompass mit Carsten Berger
|29.05. 08:25
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