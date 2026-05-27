KI-Boom und Rechenzentren – Kupfer wird zum Schlüsselmetall! Nvidia, BHP, Gunnison Copper, Algo Grande und PTX Metals

Täglich wird sie bereits benutzt, nur Wenige realisieren aber die großen Zusammenhänge: Es geht um Künstliche Intelligenz (KI) und deren Auswirkung auf die Produktionsketten weltweit. Betrachtet man alle Inputfaktoren für eine funktionierende KI-Infrastruktur, so stehen die Rohstoffmärkte als initiale Quelle vor einer strukturellen Knappheit über Jahrzehnte. Für die globale Kupferindustrie erzeugt dies einen Wendepunkt mit Tragweite, denn der rasante Ausbau moderner Technologien entwickelt sich zunehmend zu einem Spießrutenlauf für die industriellen Vorstufen. Während Investoren bislang vor allem auf Halbleiterwerte und GPU-Hersteller blickten, verschiebt sich der Engpass inzwischen sichtbar in die physische Infrastruktur der digitalen Welt: Stromnetze, Transformatoren, Kühlsysteme und Hyperscale-Rechenzentren verschlingen enorme Mengen Kupfer. Goldman Sachs erwartet, dass der weltweite Strombedarf von Rechenzentren bis 2030 um bis zu 165 % gegenüber 2023 steigen könnte, wobei KI-Anwendungen den größten Anteil dieser Dynamik tragen. Jede neue AI-Serverfarm benötigt tausende Tonnen von Kupfer allein für Verkabelung, Stromverteilung und Netzanbindung, während zusätzlich milliardenschwere Investitionen in die Energieinfrastruktur erforderlich werden. Mit Kupferpreisen jenseits der 13.000 USD-Marke ist in 2026 ein neuer Level erreicht, der für Investoren entscheidende Marker für die Zukunft setzt.

KI und Kupferboom – Die Szenarien variieren stark

Knappheit lässt sich mit Zahlen veranschaulichen. So gehen Branchenanalysen von Wood Mackenzie und CRU davon aus, dass neue Rechenzentren bis zum Ende des Jahrzehnts jährlich rund 1,1 Millionen Tonnen zusätzlichen Kupferbedarf erzeugen könnten, was bereits fast 3 % der globalen Nachfrage entspräche. Noch höher prognostiziert JPMorgan den zusätzlichen Kupferbedarf von bis zu 2,6 Millionen Tonnen bis 2030, zu einem Zeitpunkt, an dem der Markt ohnehin bereits unter strukturellem Angebotsdefizit leidet. Man erkennt, die Bandbreite der Erwartungen variiert sehr stark. Wie kann sich der Westen sichere und konfliktfreie Quellen sichern?

Die Internationale Energieagentur warnt inzwischen davor, dass bestehende und geplante Minenprojekte bis 2035 lediglich etwa 70 % der erwarteten Kupfernachfrage decken könnten. Offenkundig erscheint dabei die Tatsache, dass neue Kupferminen zwischen 10 und 15 Jahren Entwicklungszeit benötigen, während der KI-Infrastrukturboom bereits heute exponentiell Fahrt aufnimmt. Investmentbanken sprechen deshalb zunehmend von einem „neuen Superzyklus“ für Industriemetalle, bei dem Kupfer eine ähnliche strategische Bedeutung erhalten könnte, wie Kohle zu Beginn des Industriezeitalters. UBS kalkuliert bereits für 2026 ein globales Kupferdefizit von über 400.000 Tonnen, nachdem sich der Markt schon 2025 im Unterangebot bewegt haben dürfte.