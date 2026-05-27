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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Wieder Gewinne - Iran-Hoffnung hält an

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax steigt nach Rücksetzer leicht auf 25.309 Punkte
    • Anleger setzen weiter auf Verhandlungslösung im Iran
    • Rekordhoch bleibt in Sichtweite bei 25.507 Punkten
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Wieder Gewinne - Iran-Hoffnung hält an
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach seinem Rücksetzer vom Vortag am Mittwoch wieder den Weg nach oben gefunden. Nach wie vor glauben die Anleger an eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg. Zuletzt habe sich allerdings wieder einmal gezeigt, dass "die Friedensglocke verfrüht geläutet wurde", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

    In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,49 Prozent auf 25.309 Punkte. Damit bleibt das Rekordhoch von 25.507 Punkten aus dem Januar in Sichtweite. Für den MDax , der die mittelgroßen Börsenunternehmen enthält, ging es um 0,33 Prozent auf 32.808 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,5 Prozent./gl/stw





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