DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rational anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 773 Euro auf "Hold" belassen. Das Management des Profiküchen-Ausrüsters habe sich konstruktiv zur aktuellen Geschäftsentwicklung geäußert und das Vertrauen in die Ziele für 2026 bekräftigt, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 664,5EUR auf Tradegate (27. Mai 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 773

Kursziel alt: 773

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

