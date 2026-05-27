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    Besonders beachtet!

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    Rocket Lab Corporation Aktie legt am 27.05.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die Rocket Lab Corporation Aktie bisher um +4,71 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rocket Lab Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - Rocket Lab Corporation Aktie legt am 27.05.2026 stark zu
    Foto: adobe.stock.com

    Rocket Lab Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.05.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,71 % konnte die Rocket Lab Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,82 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rocket Lab Corporation Aktie. Nach einem Plus von +1,82 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 129,00. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Rocket Lab Corporation Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +118,31 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +19,48 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +87,48 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Rocket Lab Corporation einen Anstieg von +109,43 %.

    Rocket Lab Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +19,48 %
    1 Monat +87,48 %
    3 Monate +118,31 %
    1 Jahr +387,60 %
    Stand: 27.05.2026, 09:29 Uhr

    Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie

    Es gibt 579 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 74,31 Mrd. € wert.

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    Ob die Rocket Lab Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rocket Lab Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rocket Lab Corporation

    +4,87 %
    +20,22 %
    +88,65 %
    +119,66 %
    +378,52 %
    ISIN:US7731211089WKN:A419CG
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