🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInsulet AktievorwärtsNachrichten zu Insulet

    Besonders beachtet!

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Insulet Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 27.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Insulet Aktie bisher Verluste von -5,09 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Insulet Aktie.

    Besonders beachtet! - Insulet Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 27.05.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Insulet ist ein Medizintechnikunternehmen für Diabetesmanagement. Kernprodukt ist das tubenlose Insulin-Patch-Pumpensystem Omnipod inkl. zugehöriger Software/Apps. Starke Position im wachsenden Markt für Insulinpumpen, Fokus auf Typ-1-Diabetes. Wichtige Wettbewerber: Medtronic, Tandem Diabetes Care, Ypsomed. USP: schlauchlose, diskrete Nutzung, einfache Handhabung, Abo-/Verbrauchsmodell.

    Insulet Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.05.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -5,09 % verliert die Insulet Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Insulet Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,58 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,09 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    8.049,35€
    Basispreis
    4,51
    Ask
    × 14,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    7.005,09€
    Basispreis
    4,60
    Ask
    × 14,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Insulet Verluste von -41,07 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Insulet Aktie damit um -5,10 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,75 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Insulet -47,74 % verloren.

    Während Insulet deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,15 %.

    Insulet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,10 %
    1 Monat -21,75 %
    3 Monate -41,07 %
    1 Jahr -55,91 %
    Stand: 27.05.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur Insulet Aktie

    Es gibt 69 Mio. Insulet Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,80 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Abbott Laboratories, Medtronic und Co.

    Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,13 %. Medtronic notiert im Minus, mit -0,30 %.

    Insulet Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Insulet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Insulet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Insulet

    -5,37 %
    -7,23 %
    -21,65 %
    -40,46 %
    -55,84 %
    -50,18 %
    -42,17 %
    +992,58 %
    ISIN:US45784P1012WKN:A0MQX8
    Insulet direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Insulet Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 27.05.2026 Am heutigen Handelstag muss die Insulet Aktie bisher Verluste von -5,09 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Insulet Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     