Insulet Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 27.05.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -5,09 % verliert die Insulet Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Insulet Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,58 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,09 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Insulet ist ein Medizintechnikunternehmen für Diabetesmanagement. Kernprodukt ist das tubenlose Insulin-Patch-Pumpensystem Omnipod inkl. zugehöriger Software/Apps. Starke Position im wachsenden Markt für Insulinpumpen, Fokus auf Typ-1-Diabetes. Wichtige Wettbewerber: Medtronic, Tandem Diabetes Care, Ypsomed. USP: schlauchlose, diskrete Nutzung, einfache Handhabung, Abo-/Verbrauchsmodell.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Insulet Verluste von -41,07 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Insulet Aktie damit um -5,10 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,75 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Insulet -47,74 % verloren.

Während Insulet deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,15 %.

Insulet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,10 % 1 Monat -21,75 % 3 Monate -41,07 % 1 Jahr -55,91 %

Informationen zur Insulet Aktie

Stand: 27.05.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 69 Mio. Insulet Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,80 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Abbott Laboratories, Medtronic und Co.

Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,13 %. Medtronic notiert im Minus, mit -0,30 %.

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Ob die Insulet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Insulet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.