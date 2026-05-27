🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neuer Rekordstand in Südkorea dank Halbleiter-Hausse

    Für Sie zusammengefasst
    • Südkorea und Taiwan profitieren von US-Halbleiterboom
    • Kospi erreicht Rekordhoch dank Samsung und SK Hynix
    • China und Hongkong schwächer, Australien leicht im Plus
    Aktien Asien - Neuer Rekordstand in Südkorea dank Halbleiter-Hausse
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatisch-pazifischen Börsen haben am Mittwoch an die uneinheitliche Tendenz des Vortages angeschlossen. Dabei blieben die Veränderungen insgesamt überschaubar. Lediglich die technologielastigen Börsen Südkoreas und Taiwans legten dank der US-Vorgaben deutlich zu.

    Dabei erreichte der südkoreanische Kospi mit über zwei Prozent Aufschlag ein neues Rekordhoch. Hier waren die Halbleiterschwergewichte Samsung und SK Hynix gefragt. Sie profitierten von den Gewinnen des US-Halbleiterunternehmens Micron Technology, das um fast 20 Prozent zugelegt und erstmals eine Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar erreicht hatte. Diese Schwelle übersprang dann auch SK Hynix mit einem zweistelligen Zuwachs. "Der Kospi legte intraday rund fünf Prozent zu und ist nun mit einem Plus von rund 100 Prozent seit Jahresbeginn der stärkste große Aktienmarkt weltweit", hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hang Seng!
    Long
    23.359,23€
    Basispreis
    2,25
    Ask
    × 12,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.259,35€
    Basispreis
    2,27
    Ask
    × 12,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die guten Nachrichten aus dem Halbleitersegment überlagerten etwas den Iran-Konflikt. "Die geopolitischen Spannungen sind zuletzt auf ein Maß gesunken, das es den Anlegern erlaubt, sich vollends auf die Expansion der KI-Investitionen und das daraus entstehende Gewinnwachstum zu konzentrieren", stellte Jochen Stanzl, Marktanalyst der Consorsbank, dazu fest.

    Der japanische Aktienmarkt entwickelte sich unterdessen zurückhaltender. Der Nikkei 225 endete mit 64.999,41 Punkten wenig verändert, nachdem er zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch erreicht hatte. Dabei schwächelten Aktien der Softbank . In Australien ging es dagegen leicht nach oben. Der S&P ASX 200 zog um 0,69 Prozent auf 8.717,65 Punkte an. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die weniger als erwartet gestiegenen Verbraucherpreise für April. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung sei dadurch etwas gesunken.

    Die chinesischen Börsen schwächelten dagegen, nachdem sie sich am Vortag recht gut gehalten hatten. So tendierte der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen zuletzt 0,8 Prozent tiefer. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um ein Prozent./mf/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,13 % und einem Kurs von 811,1 auf Tradegate (27. Mai 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +33,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +89,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 908,73 Mrd..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 337,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 535,00USD was eine Bandbreite von -82,61 %/-33,54 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Asien Neuer Rekordstand in Südkorea dank Halbleiter-Hausse Die asiatisch-pazifischen Börsen haben am Mittwoch an die uneinheitliche Tendenz des Vortages angeschlossen. Dabei blieben die Veränderungen insgesamt überschaubar. Lediglich die technologielastigen Börsen Südkoreas und Taiwans legten dank der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     