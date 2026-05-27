Airbus-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Kursanstieg auf 190 Euro

Trotz der nach wie vor bestehenden die Risiken für den zivilen Luftfahrtsektor bekräftigten Experten zuletzt mit Kurszielen von bis zu 220 Euro (Barclays Capital) ihre Kaufempfehlungen für die Airbus-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf ihr Zwischenhoch von Anfang Mai bei 190 Euro erholen kann.

Mit der Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) ging es nach ihrem Hoch vom 14.1.26 bei 221,25 Euro bis Ende März steil nach unten. Nach dem die Aktie im Bereich von 160 Euro ihre Talfahrt beenden konnte und bis Anfang Mai sogar wieder auf 190 Euro zulegen konnte, ging es mit dem Aktienkurs neuerlich nach unten. Mittlerweile wird die Aktie bei 173,50 Euro gehandelt.

Call-Optionsschein mit Strike bei 180 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Airbus-Aktie mit Basispreis 180 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000UJ3KDJ2, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 173,50 Euro mit 1,06 – 1,07 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs in spätestens einem Monat der Anstieg auf 190 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 1,80 Euro (+68 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 155,254 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 155,254 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM1K446, wurde beim Airbus-Kurs von 173,50 Euro mit 1,87 – 1,88 Euro taxiert.

Wenn die Airbus-Aktie in nächster Zeit auf 190 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,47 Euro (+85 Prozent) erhöhen – sofern die Airbus-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 150,209 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 150,209 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SX3X040, wurde beim Airbus-Kurs von 173,50 Euro mit 2,43 – 2,44 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg auf 190 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,97 Euro (+63 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Hebelprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.