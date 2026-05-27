Renaissance historischer Minen in USA

Nevada, Idaho, Colorado: In den alten Bergbaugebieten der USA werden historische Minen wiederbelebt. Während einige schon im laufenden Jahr freien Cashflow erwarten, stehen bei anderen die ersten Bohrprogramme noch bevor.

Der Edelmetallexplorer Advanced Gold Exploration (ISIN: CA00792D2023, WKN: A41RJV) schloss Mitte Mai ein umfangreiches Kartierungs- und Bodenprobenahmeprogramm auf dem Silver-Belle-Projekt in Nevada ab. Das Ziel: Historische Mineralisierungen – darunter Silber, Antimon, Wolfram, Blei und Zink –, die in früheren Produktionsstollen und historischen Prospektionsgruben identifiziert wurden, erneut zu bestätigen und zu validieren.

Silver Belle ist dabei nicht irgendein Projekt. Der Standort blickt auf eine lange Historie zurück. Das Projekt war ursprünglich in den 1930er Jahren erschlossen worden. Der damalige Betreiber Silver Belle Mining Co. legte einen Schacht sowie mehrere Stollen und Querschläge an. Dokumente belegen die Zusammensetzung einer 1937 erfolgten Lieferung von Erz aus der Mine an eine Schmelzhütte. Die Lieferung enthielt mehr als 1,6 Kilogramm Silber pro Tonne und darüber hinaus 37 % Blei, 10 % Zink, 1 % Kupfer und 0,3 % Antimon.

Silver Belle wurde noch nie modern exploriert

Die Abbauaktivitäten stoppten jedoch irgendwann, moderne Exploration hat bei Silver Belle seit den 1930er Jahren nicht mehr stattgefunden. Dies will Advanced Gold Exploration nun ändern. Durch die Integration historischer Daten mit modernen geochemischen Ergebnissen zielt das Unternehmen darauf ab, Existenz und Ausmaß der vermuteten Karbonat-Ersatz-Lagerstätte auf dem gesamten Grundstück zu bestätigen und besser abzugrenzen.

Solche Lagerstätten entstehen durch aufsteigendes Magma, das extrem heiße Flüssigkeiten freisetzt, die Silber, Blei, Zink, Kupfer und oft auch Gold enthalten. Diese Flüssigkeiten bahnen sich ihren Weg nach oben nach dem Gesetz des geringsten Widerstands – typischerweise über Brüche oder Risse im Gestein. Treffen die sauren, metallreichen Lösungen auf ein sogenanntes Karbonatgestein wie Kalkstein, kommt es zu einer chemischen Neutralisationsreaktion, bei der das Karbonatgestein durch massives Erz ersetzt wird (daher rührt die Bezeichnung Karbonat-Ersatz).