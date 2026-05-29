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    Ihre wichtigsten Termine

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    Spannende Updates von: Totalenergies, Iberdrola, Flutter Entertainment und VCI

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Spannende Updates von: Totalenergies, Iberdrola, Flutter Entertainment und VCI
    Foto: Fabian Sommer - dpa

    Unternehmenstermine

    08:30 Uhr, Deutschland: Chemieverband VCI, Bericht zum ersten Quartal, Frankfurt/M.
    10:00 Uhr, Deutschland: Bet-at-Home.com, Hauptversammlung
    10:30 Uhr, Spanien: Iberdrola, Hauptversammlung
    14:00 Uhr, Frankreich: Totalenergies, Hauptversammlung
    15:00 Uhr, Italien: Flutter Entertainment, Hauptversammlung

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Konjunkturdaten

    01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise Tokio 5/26
    01:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 4/26
    01:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 4/26
    01:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion 4/26 (vorläufig)
    07:00 Uhr, Finnland: BIP Q1/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Außenhandelspreise 4/26
    08:00 Uhr, Norwegen: Arbeitslosenquote 5/26
    08:00 Uhr, Schweden: BIP Q1/26
    08:00 Uhr, Schweden: Einzelhandelsumsatz 4/26
    08:00 Uhr, Dänemark: Arbeitslosenquote 4/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Konsumausgaben 4/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)
    08:45 Uhr, Frankreich: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    09:00 Uhr, Tschechien: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
    09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)
    09:30 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)
    09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 5/26
    10:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 5/26
    10:00 Uhr, Italien: Arbeitslosenquote 4/26
    11:00 Uhr, Belgien: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    11:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)
    12:00 Uhr, Irland: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)
    12:00 Uhr, Portugal: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung(
    12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)
    12:00 Uhr, Italien: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    14:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)
    14:30 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 4/26 (vorläufig)
    15:45 Uhr, USA: MNI Chicago PMI 5/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 29.05.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:30JapanJPNArbeitslosenquote
    01:30JapanJPNTokyo CPI ex Fresh Food (YoY)
    01:30JapanJPNTokioter Verbraucherpreisindex (Jahr)
    01:30JapanJPNTokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
    01:50JapanJPNEinzelhandelsumsätze großer Einzelhändler
    01:50JapanJPNEinzelhandelsumsätze (Jahr)
    01:50JapanJPNRetail Trade s.a (MoM)
    08:45FrankreichFRAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    09:00SpanienESPHVPI ( Jahr )
    09:55DeutschlandDEUUnemployment Change
    09:55DeutschlandDEUArbeitslosenquote s.a.
    10:20GroßbritannienGBRBoE's Governor Bailey speech
    11:00ItalienITAConsumer Price Index (YoY)
    11:00ItalienITAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    12:00ItalienITAGross Domestic Product (YoY)
    12:00ItalienITABruttoinlandsprodukt (Quartal)
    12:50USAUSAFed-Mitglied Schmid spricht
    14:00DeutschlandDEUVerbraucherpreisindex (Monat)
    14:00DeutschlandDEUConsumer Price Index (YoY)
    14:00DeutschlandDEUHarmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat)
    14:00DeutschlandDEUHarmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
    14:30KanadaCANGross Domestic Product (MoM)
    14:30KanadaCANGross Domestic Product Annualized
    14:30KanadaCANGross Domestic Product (QoQ)
    15:10USAUSAFed-Mitglied Bowman spricht
    15:15USAUSARede von Fed-Mitglied Paulson
    15:45USAUSAChicago PMI
    19:40USAUSAFOMC Mitglied Daly Rede
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    Webinare

    ZeitThema
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    18:00 WebinarWH SelfInvest: Regelbasierte 3-Kerzen-Strategie für Index Long & Short
    31.05. 18:00 WebinarWH SelfInvest: Private Trader bereiten Live Ihre Handelswoche vor (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
    01.06. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

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