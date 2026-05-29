Ihre wichtigsten Termine
Spannende Updates von: Totalenergies, Iberdrola, Flutter Entertainment und VCI
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
08:30 Uhr, Deutschland: Chemieverband VCI, Bericht zum ersten Quartal, Frankfurt/M.
10:00 Uhr, Deutschland: Bet-at-Home.com, Hauptversammlung
10:30 Uhr, Spanien: Iberdrola, Hauptversammlung
14:00 Uhr, Frankreich: Totalenergies, Hauptversammlung
15:00 Uhr, Italien: Flutter Entertainment, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise Tokio 5/26
01:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 4/26
01:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 4/26
01:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion 4/26 (vorläufig)
07:00 Uhr, Finnland: BIP Q1/26
08:00 Uhr, Deutschland: Außenhandelspreise 4/26
08:00 Uhr, Norwegen: Arbeitslosenquote 5/26
08:00 Uhr, Schweden: BIP Q1/26
08:00 Uhr, Schweden: Einzelhandelsumsatz 4/26
08:00 Uhr, Dänemark: Arbeitslosenquote 4/26
08:45 Uhr, Frankreich: Konsumausgaben 4/26
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)
08:45 Uhr, Frankreich: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
09:00 Uhr, Tschechien: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)
09:30 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)
09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 5/26
10:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 5/26
10:00 Uhr, Italien: Arbeitslosenquote 4/26
11:00 Uhr, Belgien: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)
12:00 Uhr, Irland: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)
12:00 Uhr, Portugal: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung(
12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)
12:00 Uhr, Italien: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
14:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)
14:30 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 4/26 (vorläufig)
15:45 Uhr, USA: MNI Chicago PMI 5/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 29.05.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:30 JPN Arbeitslosenquote 01:30 JPN Tokyo CPI ex Fresh Food (YoY) 01:30 JPN Tokioter Verbraucherpreisindex (Jahr) 01:30 JPN Tokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr) 01:50 JPN Einzelhandelsumsätze großer Einzelhändler 01:50 JPN Einzelhandelsumsätze (Jahr) 01:50 JPN Retail Trade s.a (MoM) 08:45 FRA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 09:55 DEU Unemployment Change 09:55 DEU Arbeitslosenquote s.a. 10:20 GBR BoE's Governor Bailey speech 11:00 ITA Consumer Price Index (YoY) 11:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 12:00 ITA Gross Domestic Product (YoY) 12:00 ITA Bruttoinlandsprodukt (Quartal) 12:50 USA Fed-Mitglied Schmid spricht 14:00 DEU Verbraucherpreisindex (Monat) 14:00 DEU Consumer Price Index (YoY) 14:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) 14:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Gross Domestic Product (MoM) 14:30 CAN Gross Domestic Product Annualized 14:30 CAN Gross Domestic Product (QoQ) 15:10 USA Fed-Mitglied Bowman spricht 15:15 USA Rede von Fed-Mitglied Paulson 15:45 USA Chicago PMI 19:40 USA FOMC Mitglied Daly Rede
Webinare
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|08:25
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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|WH SelfInvest: Profitabler handeln mit Options-KI
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|WH SelfInvest: Regelbasierte 3-Kerzen-Strategie für Index Long & Short
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|WH SelfInvest: Private Trader bereiten Live Ihre Handelswoche vor (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
|01.06. 08:25
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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