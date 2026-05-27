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    Caldwell stärkt seine Kompetenzen in den Bereichen Consumer und Private Equity mit der Ernennung von Gabino Stuyck in Madrid

    TORONTO, ON UND MADRID, ES / ACCESS Newswire / 27. Mai 2026 / Das auf Mandatsbasis tätige Executive-Search-Unternehmen Caldwell (TSX:CWL) (OTCQX:CWLPF) gab heute die Ernennung von Gabino Stuyck zum Partner in der Consumer Practice des Unternehmens bekannt. Mit Basis in Madrid erweitert Stuycks Ernennung die Präsenz von Caldwell in Europa und stärkt die Kompetenzen des Unternehmens bei Führungsaufträgen in den Bereichen Consumer, Private Equity, Technologie, Sport und digitale Transformation weltweit.

     

     

    Caldwell begrüßt Gabino Stuyck als Partner in der Consumer Practice und stärkt damit die globalen Kompetenzen des Unternehmens in den Bereichen Consumer und Private Equity.

     

    Stuyck ist in Madrid ansässig und berät Private-Equity-Firmen, Portfoliounternehmen und globale Organisationen bei der Besetzung von Führungs- und Board-Positionen in Europa, dem Nahen Osten, Lateinamerika und Nordamerika. Mit mehr als 17 Jahren Erfahrung in der Führungskräftevermittlung und über 200 weltweit abgeschlossenen Mandaten ist er dafür bekannt, hochwirksame Führungsteams in investorenfinanzierten, wachstumsstarken und transformativen Umgebungen aufzubauen.

     

    „Gabino bringt eine außergewöhnliche internationale Perspektive und einen stark beziehungsorientierten Ansatz in die Führungskräftevermittlung ein, der sich hervorragend mit unserer Art der Kundenbetreuung deckt“, sagte Kelly Blair, Managing Partner von Caldwells Consumer Practice. „Seine fundierte Expertise bei der Beratung breit aufgestellter, konsumentenorientierter und Private-Equity-Unternehmen bei entscheidenden Besetzungen von C-Suite- und Board-Positionen, kombiniert mit seiner Erfahrung in zahlreichen globalen Märkten, wird für Kunden, die sich in Phasen des Wachstums, des Wandels und zunehmend komplexer Führungsentscheidungen befinden, von unschätzbarem Wert sein. Ebenso wichtig ist, dass Gabinos unternehmerische Denkweise und sein kooperativer Führungsstil ihn zu einer hervorragenden Bereicherung für unsere Unternehmenskultur und unsere globale Consumer Practice machen.“

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