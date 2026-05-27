Vault Strategic nimmt ehemaligen Geospatial-Berater von MAG Silver Corp., Ken Kuiper, in sein Advisory Board auf und tritt Critical Minerals Institute bei

Vancouver, British Columbia – 27. Mai 2026 / IRW-Press / Vault Strategic Mining Corp. (TSXV: KNOX) (OTC: KNXFF) (FWB: M850) (WKN: A41WE4) („Vault“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Aufnahme von Herrn Ken Kuiper in das Advisory Board des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr Kuiper ist Gründer von Ellis Park Media Inc., einem GIS- und Flugvermessungsunternehmen, das auf Dienstleistungen für die Mineralexploration und den Rohstoffsektor spezialisiert ist. Herr Kuiper studierte Geografie und Geowissenschaften an der University of Western Ontario und verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit Mineralexplorationsunternehmen, Rohstoffunternehmen und Organisationen, einschließlich der Vereinten Nationen und MAG Silver Corp. (MAG Silver Corp. wurde am 4. September 2025 für 2,1 Milliarden USD von Pan American Silver übernommen).

Herr Kuiper war zudem als wichtiger Berater für mehrere Unternehmen tätig, die später übernommen wurden, einschließlich West Timmins Mining Inc. (für 319 Mio. CAD übernommen), Northern Empire Resources Corp. (für 150 Mio. CAD übernommen), Balmoral Resources Ltd. (für 110 Mio. CAD übernommen) und Corvus Gold Inc. (für 375 Mio. USD übernommen). Seine Erfahrung umfasst die Analyse von Geodaten, die Koordination von Flugvermessungen, die Projektgenerierung, Medienarbeit im Rohstoffsektor sowie technische Unterstützung für Unternehmen in der Explorationsphase, die Mineralvorkommen in mehreren Jurisdiktionen weiterentwickeln.

Ken Kuiper sagte: „Ich freue mich, dem Advisory Board von Vault Strategic beizutreten und in dieser bedeutsamen Phase des Unternehmenswachstums mit dem Team von Vault zusammenzuarbeiten. Vault hat ein überzeugendes Portfolio an Assets mit kritischen Rohstoffen aufgebaut, einschließlich Wolfram- und Nickelprojekte in Nordamerika – und das zu einer Zeit, in der sichere inländische und verbündete Lieferketten immer wichtiger werden. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung in den Bereichen geospatiale Analyse, Projektgenerierung, Flugvermessung und Strategie im Rohstoffsektor einzubringen, während das Unternehmen seine Explorationsinitiativen weiter bewertet, priorisiert und vorantreibt.“