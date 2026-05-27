Chinas E-Auto-Boom bröckelt: Jetzt wackelt sogar BYD

Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in China sind im April im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent gesunken, was zu einem schwächeren weltweiten Wachstum beigetragen hat, teilte Jefferies am Mittwoch in einer Mitteilung mit. Die Verkäufe von Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen brachen im Jahresvergleich um 24 Prozent ein, während die Verkäufe von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen im Jahresvergleich um 4 Prozent stiegen.

Im Segment der batterieelektrischen Fahrzeuge stieg der Marktanteil von Li Auto um 4,1 Prozent, während der von Zhejiang Leapmotor um 2,9 Prozent zulegte. Der Marktanteil von BYD sank um 4,5 Prozent, während der von Geely im Jahresvergleich um 3,9 Prozent zurückging. Der Anteil von Elektrofahrzeugen stieg im Jahresvergleich um 830 Basispunkte auf 61 Prozent.