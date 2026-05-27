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    E-Auto-Schock in China

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    Chinas E-Auto-Boom bröckelt: Jetzt wackelt sogar BYD

    Chinas Elektroauto-Markt dreht: BYD bleibt vorn, verliert aber deutlich an Dynamik. Neue Rivalen wittern ihre Chance.

    Für Sie zusammengefasst
    E-Auto-Schock in China - Chinas E-Auto-Boom bröckelt: Jetzt wackelt sogar BYD
    Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

    Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in China sind im April im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent gesunken, was zu einem schwächeren weltweiten Wachstum beigetragen hat, teilte Jefferies am Mittwoch in einer Mitteilung mit. Die Verkäufe von Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen brachen im Jahresvergleich um 24 Prozent ein, während die Verkäufe von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen im Jahresvergleich um 4 Prozent stiegen.

    Im Segment der batterieelektrischen Fahrzeuge stieg der Marktanteil von Li Auto um 4,1 Prozent, während der von Zhejiang Leapmotor um 2,9 Prozent zulegte. Der Marktanteil von BYD sank um 4,5 Prozent, während der von Geely im Jahresvergleich um 3,9 Prozent zurückging. Der Anteil von Elektrofahrzeugen stieg im Jahresvergleich um 830 Basispunkte auf 61 Prozent.

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    Der chinesische Automarkt ist damit insgesamt deutlich schwächer geworden. Laut der China Passenger Car Association (CPCA) fielen die gesamten Pkw-Einzelhandelsverkäufe im April auf 1,384 Millionen Fahrzeuge, ein Minus von 21,5 Prozent zum Vorjahr. NEV-Verkäufe (New-Energy-Vehicle-Verkäufe), also Batterieautos und Plug-in-Hybride, lagen bei 849.000 Einheiten und damit 6,8 Prozent niedriger. Verbrenner brachen dagegen um 37 Prozent ein. Deshalb stieg die NEV-Quote trotzdem auf 61,4 Prozent.

    Bei den Herstellern bleibt BYD zwar klar vorn, aber die Dynamik kippt. BYD kam im April im chinesischen NEV-Einzelhandel auf 182.025 Fahrzeuge und 21,4 Prozent Marktanteil, allerdings lagen die Verkäufe 32,3 Prozent unter Vorjahr. Geely erreichte 95.585 NEV-Verkäufe und rund 11 Prozent Marktanteil, ebenfalls mit deutlichem Rückgang. Leapmotor lag mit 57.162 Einheiten bereits auf Rang 4, Li Auto mit 34.085 Einheiten auf Rang 8.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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