Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 27.05. - TecDAX stark +0,48 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:25) bei 25.342,50 PKT und steigt um +0,44 %.
Top-Werte: Daimler Truck Holding +3,23 %, adidas +3,07 %, Mercedes-Benz Group +2,74 %
Flop-Werte: E.ON -2,19 %, RWE -2,12 %, Deutsche Boerse -0,93 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:47) bei 32.912,80 PKT und steigt um +0,33 %.
Top-Werte: AUMOVIO +5,07 %, PUMA +3,85 %, Schaeffler +3,71 %
Flop-Werte: Nordex -3,67 %, ThyssenKrupp -1,05 %, Lanxess -1,04 %
Der TecDAX steht bei 4.090,51 PKT und gewinnt bisher +0,48 %.
Top-Werte: Bechtle +2,57 %, Carl Zeiss Meditec +2,05 %, SILTRONIC AG +1,76 %
Flop-Werte: Nordex -3,67 %, SMA Solar Technology -2,39 %, Elmos Semiconductor -1,30 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:55) bei 6.100,25 PKT und steigt um +0,28 %.
Top-Werte: adidas +3,07 %, Mercedes-Benz Group +2,74 %, Inditex +2,44 %
Flop-Werte: TotalEnergies -1,96 %, Iberdrola -1,78 %, ENI -1,73 %
Der ATX steht aktuell (09:59:47) bei 6.131,49 PKT und steigt um +0,13 %.
Top-Werte: Wienerberger +2,73 %, Andritz +1,73 %, DO & CO +1,34 %
Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -1,41 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,05 %, OMV -0,83 %
Der SMI steht aktuell (09:59:47) bei 13.585,60 PKT und steigt um +0,12 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +3,04 %, Givaudan +2,05 %, Sika +2,00 %
Flop-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert -1,02 %, ABB -0,84 %, Logitech International -0,48 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.207,80 PKT und steigt um +0,14 %.
Top-Werte: Stellantis +3,95 %, Renault +3,30 %, Kering +2,80 %
Flop-Werte: Capgemini -2,83 %, ENGIE -2,75 %, TotalEnergies -1,96 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:35:31) bei 3.177,83 PKT und steigt um +0,38 %.
Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +2,63 %, Assa Abloy Registered (B) +2,07 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,94 %
Flop-Werte: Tele2 (B) -0,92 %, ABB -0,84 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,70 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.860,00 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,88 %, Jumbo +1,10 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,01 %
Flop-Werte: Viohalco -1,10 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,91 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,76 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.