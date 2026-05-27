Börsenstart Europa - 27.05. - TecDAX stark +0,48 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:47) bei 32.912,80 PKT und steigt um +0,33 %. Top-Werte: AUMOVIO +5,07 %, PUMA +3,85 %, Schaeffler +3,71 % Flop-Werte: Nordex -3,67 %, ThyssenKrupp -1,05 %, Lanxess -1,04 %

Der DAX steht aktuell (09:59:25) bei 25.342,50 PKT und steigt um +0,44 %. Top-Werte: Daimler Truck Holding +3,23 %, adidas +3,07 %, Mercedes-Benz Group +2,74 % Flop-Werte: E.ON -2,19 %, RWE -2,12 %, Deutsche Boerse -0,93 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX steht bei 4.090,51 PKT und gewinnt bisher +0,48 %.

Top-Werte: Bechtle +2,57 %, Carl Zeiss Meditec +2,05 %, SILTRONIC AG +1,76 %

Flop-Werte: Nordex -3,67 %, SMA Solar Technology -2,39 %, Elmos Semiconductor -1,30 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:55) bei 6.100,25 PKT und steigt um +0,28 %.

Top-Werte: adidas +3,07 %, Mercedes-Benz Group +2,74 %, Inditex +2,44 %

Flop-Werte: TotalEnergies -1,96 %, Iberdrola -1,78 %, ENI -1,73 %

Der ATX steht aktuell (09:59:47) bei 6.131,49 PKT und steigt um +0,13 %.

Top-Werte: Wienerberger +2,73 %, Andritz +1,73 %, DO & CO +1,34 %

Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -1,41 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,05 %, OMV -0,83 %

Der SMI steht aktuell (09:59:47) bei 13.585,60 PKT und steigt um +0,12 %.

Top-Werte: CIE Financiere Richemont +3,04 %, Givaudan +2,05 %, Sika +2,00 %

Flop-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert -1,02 %, ABB -0,84 %, Logitech International -0,48 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.207,80 PKT und steigt um +0,14 %.

Top-Werte: Stellantis +3,95 %, Renault +3,30 %, Kering +2,80 %

Flop-Werte: Capgemini -2,83 %, ENGIE -2,75 %, TotalEnergies -1,96 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:35:31) bei 3.177,83 PKT und steigt um +0,38 %.

Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +2,63 %, Assa Abloy Registered (B) +2,07 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,94 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -0,92 %, ABB -0,84 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,70 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.860,00 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,88 %, Jumbo +1,10 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,01 %

Flop-Werte: Viohalco -1,10 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,91 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,76 %