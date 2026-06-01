Ihre wichtigsten Termine
Heute werfen die Analysten einen Blick auf: Friedrich Vorwerk und Basler
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
10:00 Uhr, Deutschland: Friedrich Vorwerk, Hauptversammlung
13:30 Uhr, Deutschland: Basler, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Investitionen Q1/26
02:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)
03:45 Uhr, China: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26
09:00 Uhr, Schweiz: BIP Q1/26
09:15 Uhr, Spanien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)
09:30 Uhr, Polen: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
09:45 Uhr, Italien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26
09:50 Uhr, Frankreich: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 Uhr, Deutschland: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, EU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, EU: Geldmenge M3 4/26
10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, Belgien: Arbeitslosenquote 4/26
12:00 Uhr, Portugal: Industrieproduktion 4/26
15:45 Uhr, USA. S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 5/26
16:00 Uhr, USA: Bauinvestitionen 4/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 01.06.2026
Zeit Land Relev. Termin 02:30 USA Fed-Chef Powell spricht 08:00 DEU Retail Sales (MoM) 08:00 DEU Retail Sales (YoY) 09:15 ESP HCOB Manufacturing PMI 09:45 ITA HCOB Manufacturing PMI 09:55 DEU HCOB Manufacturing PMI 11:00 EUR Unemployment Rate 15:30 CAN S&P Global Manufacturing PMI 16:00 USA ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe 16:00 USA ISM Produktion Bezahlte Preise 16:00 USA ISM Manufacturing Employment Index 16:00 USA ISM Manufacturing PMI
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|02.06. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|03.06. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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