Wirtschaftsweise senken Konjunkturprognose
Für Sie zusammengefasst
- Wirtschaftsweisen erwarten wegen Iran-Krieg 0,5 Prozent
- Sachverständigenrat rechnete im Herbst mit 0,9 Prozent
- Mini-Wachstum von 0,5 Prozent bremst Konjunktur
Foto: Siarhei - 356130783
BERLIN (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsweisen erwarten in diesem Jahr wegen der Auswirkungen des Iran-Kriegs nur ein Mini-Wachstum der deutschen Wirtschaft von 0,5 Prozent. Im vergangenen Herbst hatte der Sachverständigenrat noch mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts von 0,9 Prozent gerechnet./hoe/DP/jsl
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