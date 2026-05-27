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    Milliardenchance auf der Kippe

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    AstraZeneca kämpft um Zulassung für Krebs-Pille in den USA

    Die US-Arzneimittelbehörde verschiebt ihre Entscheidung über AstraZenecas Brustkrebs-Pille Camizestrant. Neue Daten sollen Zweifel ausräumen.

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    Milliardenchance auf der Kippe - AstraZeneca kämpft um Zulassung für Krebs-Pille in den USA
    Foto: Ying Tang - picture alliance / NurPhoto

    Die US-Arzneimittelbehörde FDA verschiebt ihre Entscheidung über die experimentelle Brustkrebs-Pille Camizestrant von AstraZeneca, wie Reuters berichtet. Der britisch-schwedische Pharmakonzern teilte mit, dass die Behörde zusätzliche Daten prüfen will. Dafür verlängerte die FDA die Frist für die Entscheidung über den Zulassungsantrag.

    Camizestrant soll bei bestimmten Brustkrebspatientinnen eingesetzt werden, deren Tumore eine spezielle Mutation aufweisen. AstraZeneca entwickelt das Medikament in Kombination mit sogenannten CDK4/6-Inhibitoren.

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    Zweifel an Konzeption

    Hintergrund der Verzögerung ist eine Sitzung eines FDA-Beratergremiums im April. Die Mehrheit der Experten sprach sich damals gegen die Therapie-Kombination aus. Die Kritik richtete sich allerdings nicht gegen Sicherheit oder Wirksamkeit des Medikaments. Stattdessen bemängelten die Fachleute die Konzeption einer entscheidenden Spätphasen-Studie.

    AstraZeneca reagierte nun mit zusätzlichen Analysen, die von der FDA angefordert worden waren. Dazu gehören laut Unternehmen auch Daten zur langfristigen Wirksamkeit. Diese Ergebnisse sollen am 2. Juni auf einer Fachkonferenz vorgestellt werden.

    Susan Galbraith, Managerin bei AstraZeneca, erklärte: "Wir freuen uns darauf, den Dialog mit der FDA fortzusetzen, um den in Frage kommenden Patienten in den USA so schnell wie möglich die Vorteile von Camizestrant im Rahmen dieser innovativen Behandlungsstrategie zugänglich zu machen."

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    Europa sendet positives Signal

    Während die US-Behörde noch prüft, erhielt AstraZeneca zuletzt Rückenwind aus Europa. Erst vergangene Woche empfahl der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur die Zulassung des Medikaments.

    Für AstraZeneca bleibt Camizestrant ein wichtiger Hoffnungsträger im lukrativen Markt für Krebsmedikamente. Eine Zulassung in den USA gilt für den Konzern als strategisch bedeutend.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 160,3EUR auf Tradegate (27. Mai 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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