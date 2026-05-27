Armory Mining führt im Gold-Antimon-Projekt Ammo in der kanadischen Provinz Nova Scotia zwei geophysikalische Messungen durch
Vancouver, B.C. – 27. Mai 2026 / IRW-Press / Armory Mining Corp. (CSE: ARMY) (OTC: RMRYF) (FWB: 2JS) (das „Unternehmen“ oder „Armory“) – ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von Mineralien konzentriert, die für den Energie-, Sicherheits- und Verteidigungssektor von entscheidender Bedeutung sind, freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Terraquest Airborne Geophysics („Terraquest“) mit der Durchführung einer helikoptergestützten hochauflösenden Magnetfeldmessung (Mag) und spektrometrischen (Spec) Messung beauftragt wurde. Die Messungen werden über dem Gold-Antimon-Projekt Ammo absolviert, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet und im Zentrum der kanadischen Provinz Nova Scotia liegt. Diese Messungen sollen planmäßig im Juli abgeschlossen werden.
Das Projekt Ammo umfasst eine besonders vielversprechende Explorationsfläche von rund 3.020 Hektar, die unmittelbar rund um die historische Antimon-Gold-Mine West Gore anschließt – ein erstklassiger Brownfield-Standort mit früherer Produktion von 3.000 Tonnen metallischem Antimon und 6.995 Feinunzen Gold. Die historischen Explorationsaufzeichnungen weisen eine beachtliche Mineralisierung in Bohrkernproben mit Erzgehalten von bis zu 10,25 % Sb und 6,5 g/t Au aus. Eine Stichprobe lieferte bis zu 24,4 % Sb, 53,4 g/t Au und 13 g/t Ag*.
Abbildung 1 – Lage des Konzessionsgebiets Ammo im westlichen Zentrum der Provinz Nova Scotia
Das bevorstehende luftgestützte Messprogramm wird im Rahmen der ersten Phase als Basiskomponente in Armorys Explorationsstrategie dienen, wo es darum geht, dichte, hochauflösende Untergrund- und Oberflächendaten von allen drei zusammenhängenden Mineralclaims zu sammeln.
Überblick über die Messung und technische Wertschöpfung
Die Entscheidung für die Durchführung einer spezialisierten helikoptergestützten Magnetfeldmessung/spektrometrischen Messung wurde angesichts der spezifischen strukturellen und mineralogischen Merkmale, die für hochgradige Antimon-Gold-Systeme typisch sind, gefällt. Die geplante Messung bereichert das Projekt mit einer gezielten technischen Wertschöpfung:
- Kartierung verborgener Ausgangsstrukturen (Magnetfeldmessung): Die hochgradige Gold-Antimon-Mineralisierung im Gebiet rund um die Mine West Gore unterliegt traditionell strukturellen Einflüssen und steht im Zusammenhang mit regionalen Faltenachsen sowie den damit verbundenen Biegungs-/Verschiebungsmechanismen sowie Verriegelungs- und Entlastungsstrukturen, die in mineralisierten Erzgangnetzen in der Nähe von antiklinalen Faltenscharnieren auftreten. Der hochauflösende Magnetsensor von Terraquest wird verborgene Verwerfungszonen im Grundgebirge, Lineamente und Intrusionsgrenzen unterhalb der Gletscherdecke kartieren. Diese Daten sind entscheidend für die Lokalisierung der genauen Fluidleitsysteme, in denen die Mineralisierung vorkommt.
- Lithologische Besonderheiten und Alterationen (spektrometrische Messung): Die radiometrische (spektrometrische) Komponente misst Schwankungen der natürlichen Kalium-, Uran- und Thoriumsignaturen an der Oberfläche. Hydrothermale Alterationshalos, die mit Gold und kritischen Metallen assoziiert sind, weisen häufig eine deutliche Kaliumanreicherung bzw. anomale Elementverhältnisse auf. Zusätzlich kann diese Messung genutzt werden, um die mögliche Korrelation zwischen Urananomalien und der Stibnitmineralisierung zu untersuchen. Anhand der Kartierung dieser subtilen geochemischen Schwankungen ist Armory in der Lage, Alterationszonen zu lokalisieren, die in direktem Zusammenhang mit der Zielmineralisierung stehen.
- Rasche, umweltschonende Zielgenerierung: Durch den Einsatz eines Hubschraubers, der in engen Abständen fliegt, kann das Unternehmen topografisch abwechslungsreiches oder dicht bewachsenes Gelände effizient und ohne Bodenbeeinträchtigungen untersuchen. Der daraus resultierende Datenpool dient unmittelbar als Grundlage für nachfolgende bodengestützte geochemische und geophysikalische Messungen, Prospektionen sowie die Auswahl vorrangiger Bohrziele.