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    Ihre wichtigsten Termine

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    Heute: Hauptversammlung bei Teamviewer AG, HelloFresh, Hypoport und Flatexdegiro

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute: Hauptversammlung bei Teamviewer AG, HelloFresh, Hypoport und Flatexdegiro
    Foto: Arnulf Hettrich - imageBROKER.com

    Unternehmenstermine

    10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Beteiligungs AG, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Flatexdegiro, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: HelloFresh, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Hypoport, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: VDMA, Auftragseingang 4/26
    10:30 Uhr, Deutschland: Signal Iduna, Bilanz-Pk, Hamburg
    11:00 Uhr, Deutschland: Teamviewer AG, Hauptversammlung
    USA: Microsoft-Entwicklerkonferenz Build, San Francisco

    Konjunkturdaten

    09:00 Uhr, Spanien: Arbeitsmarktdaten 5/26
    10:30 Uhr, Großbritannien: Geldmenge M4 4/26
    10:30 Uhr, Großbritannien: Konsumentenkredite 4/26
    11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 5/26
    16:00 Uhr, USA: JOLTS, Offene Stellen 4/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 02.06.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
    11:00Euro ZoneEURHarmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    11:00Euro ZoneEURHarmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
    15:35Euro ZoneEUREZB-Mitglied Vujcic spricht
    16:00GroßbritannienGBRBoE's Governor Bailey speech
    16:00USAUSAJOLTS Job Openings
    17:10Euro ZoneEURRede von Sleijpen der EZB
    19:00GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Greene spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
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    03.06. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    03.06. 08:45 WebinarWH SelfInvest: Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst
    03.06. 10:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    alle Webinare anzeigen »

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