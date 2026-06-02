Ihre wichtigsten Termine
Heute: Hauptversammlung bei Teamviewer AG, HelloFresh, Hypoport und Flatexdegiro
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Beteiligungs AG, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Flatexdegiro, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: HelloFresh, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Hypoport, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: VDMA, Auftragseingang 4/26
10:30 Uhr, Deutschland: Signal Iduna, Bilanz-Pk, Hamburg
11:00 Uhr, Deutschland: Teamviewer AG, Hauptversammlung
USA: Microsoft-Entwicklerkonferenz Build, San Francisco
Konjunkturdaten
09:00 Uhr, Spanien: Arbeitsmarktdaten 5/26
10:30 Uhr, Großbritannien: Geldmenge M4 4/26
10:30 Uhr, Großbritannien: Konsumentenkredite 4/26
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 5/26
16:00 Uhr, USA: JOLTS, Offene Stellen 4/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 02.06.2026
Zeit Land Relev. Termin 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 11:00 EUR Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 11:00 EUR Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat) 15:35 EUR EZB-Mitglied Vujcic spricht 16:00 GBR BoE's Governor Bailey speech 16:00 USA JOLTS Job Openings 17:10 EUR Rede von Sleijpen der EZB 19:00 GBR BoE-Mitglied Greene spricht
Webinare
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|Thema
|08:25
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|03.06. 08:25
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|03.06. 08:45
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|WH SelfInvest: Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst
|03.06. 10:00
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