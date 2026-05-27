Sorry Bitcoin! Die neue Blase ist jetzt KI-Chips!

KI-Chips haben Bitcoin als Vehikel der Blase abgelöst - und das hat wohl viel mit Südkorea zu tun! Denn dort steigen die KI-Aktien Samsung und SK Hynix immer weiter - und lösen damit Bitcoin ab, das mit erheblichen Volumen von Südkoreanern in den letzten Jahren gekauft worden war. Aktuell wiederholt sich ein typisches Blasen-Muster vor allem bei Aktien aus dem Bereich KI-Chips, derzeit explodiert vor allem Micron. Dabei wiederholen sich immer wieder ähnliche Muster - bis die Fahnenstangen dann zusammen brechen. Denn KI hat einen ersten Höhepunkt bereits überschritten, weil die Kosten für Unternehmen, die KI anwenden, immer stärker steigen. Die Blase wird also in der Situation immer größer, in der die Party eigentlich schon vorbei ist..

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