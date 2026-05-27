AUMOVIO Aktie bestätigt den positiven Trend - +6,13 % - 27.05.2026

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von AUMOVIO in den letzten drei Monaten Verluste von -9,67 % verkraften.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von AUMOVIO. Mit einer Performance von +6,13 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,40 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AUMOVIO Aktie. Nach einem Plus von +0,40 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 40,28€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Allein seit letzter Woche ist die AUMOVIO Aktie damit um +16,70 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,80 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AUMOVIO um -11,19 % verloren.

Während AUMOVIO heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,37 %.

AUMOVIO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,70 % 1 Monat +9,80 % 3 Monate -9,67 % 1 Jahr +18,69 %

Informationen zur AUMOVIO Aktie

Stand: 27.05.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 100 Mio. AUMOVIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,00 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob die AUMOVIO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUMOVIO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.