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    Besonders beachtet!

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    AUMOVIO Aktie bestätigt den positiven Trend - +6,13 % - 27.05.2026

    Am 27.05.2026 ist die AUMOVIO Aktie, bisher, um +6,13 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AUMOVIO Aktie.

    Besonders beachtet! - AUMOVIO Aktie bestätigt den positiven Trend - +6,13 % - 27.05.2026
    Foto: AUMOVIO SE

    AUMOVIO Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 27.05.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von AUMOVIO. Mit einer Performance von +6,13 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,40 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AUMOVIO Aktie. Nach einem Plus von +0,40 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 40,28. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von AUMOVIO in den letzten drei Monaten Verluste von -9,67 % verkraften.

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit letzter Woche ist die AUMOVIO Aktie damit um +16,70 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,80 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AUMOVIO um -11,19 % verloren.

    Während AUMOVIO heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,37 %.

    AUMOVIO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +16,70 %
    1 Monat +9,80 %
    3 Monate -9,67 %
    1 Jahr +18,69 %
    Stand: 27.05.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur AUMOVIO Aktie

    Es gibt 100 Mio. AUMOVIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,00 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 27.05. - TecDAX stark +0,48 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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    Ob die AUMOVIO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUMOVIO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AUMOVIO

    +5,39 %
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